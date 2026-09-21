El presidente Javier Milei viajará este lunes por la noche a Nueva York para participar del Debate General de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas. El mandatario partirá a las 23 desde Buenos Aires y llegará el martes por la mañana a Estados Unidos, donde desarrollará una agenda que tendrá como uno de sus principales ejes el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas.

La actividad central será el miércoles al mediodía, cuando Milei pronuncie su discurso ante la Asamblea General. Se espera que el Presidente vuelva a reclamar al Reino Unido la reanudación del diálogo por la soberanía del archipiélago, en medio de los recientes cruces diplomáticos entre ambos países.

La agenda de Milei en Nueva York

El martes, después de su llegada, Milei tiene previsto participar a las 16 de una actividad en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah, donde recibirá el premio Ohev Yisrael. Por la noche mantendrá encuentros con los economistas Roberto Salinas y Xavier Sala i Martín.

El miércoles será el día de mayor actividad. Además de su exposición ante la ONU, prevista para las 12, el Presidente disertará por la tarde en una conferencia sobre libertad económica y seguridad estratégica. Luego mantendrá un encuentro con empresarios vinculados al Consejo de las Américas y una reunión con el rabino Simón Jacobson.

El jueves, antes de regresar a la Argentina, Milei hablará a las 13 en The Economic Club of New York. El vuelo de regreso está previsto para las 21, con llegada a Buenos Aires durante la mañana del viernes.

El reclamo por las Malvinas

El viaje se produce después de una serie de medidas y declaraciones del Gobierno argentino relacionadas con la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas. La Cancillería rechazó recientemente una guía publicada por el Gobierno británico sobre actividades comerciales en las islas y reiteró la posición argentina sobre el archipiélago y los espacios marítimos circundantes.

En ese contexto, se espera que Milei plantee ante la ONU la posición argentina y reclame la reanudación de negociaciones con el Reino Unido. La disputa de soberanía y el llamado al diálogo forman parte de los antecedentes diplomáticos que el Gobierno prevé utilizar durante la exposición.

La relación con Estados Unidos

La agenda también estará atravesada por el vínculo entre Argentina y Estados Unidos. Milei mantendrá reuniones con empresarios, economistas y representantes de organizaciones e instituciones estadounidenses.

Por el momento, la agenda oficial difundida para el viaje no incluye una reunión bilateral confirmada con el presidente estadounidense Donald Trump. En las últimas semanas, Trump hizo declaraciones sobre la disputa por Malvinas y planteó que podría intervenir si Argentina y el Reino Unido solicitaran su asistencia.

El viaje finalizará el jueves por la noche. Milei regresará a la Argentina después de participar en la Asamblea de la ONU y cumplir una agenda que combinará política exterior, reuniones económicas y actividades vinculadas con la comunidad judía.