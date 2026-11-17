El presidente Javier Milei atribuyó la persistencia del riesgo país al temor a un regreso del peronismo, al que llamó “Orcolandia”, y anticipó reformas más profundas si gana las elecciones de 2027. Durante la cena del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), sostuvo que el resultado electoral será determinante para consolidar su programa económico.

“Los argentinos no van a votar hacia el pasado”, afirmó ante empresarios. El mandatario vinculó la reducción del indicador con el equilibrio fiscal y con la continuidad del rumbo político que impulsa su gobierno.

La exposición combinó críticas al kirchnerismo, promesas de nuevas bajas de impuestos y un mensaje hacia el sector privado. También respaldó al ministro de Economía, Luis Caputo, y anunció que buscará eliminar las retenciones al agro hacia 2031.

El riesgo país y el mensaje electoral

Milei planteó que bajar el riesgo país es una condición para reducir las tasas de interés y favorecer la inversión. Según su explicación, sostener cuentas públicas equilibradas y garantizar la solvencia del Estado permitirá avanzar en ese objetivo.

“Argentina, como tiene un pésimo historial, hasta que los argentinos no den el paso de dejar atrás a Orcolandia, vamos a seguir teniendo riesgo país”, sostuvo. Con esa expresión despectiva volvió a identificar al peronismo como un factor de incertidumbre para los mercados.

De cara a 2027, aseguró que una victoria en primera vuelta le permitiría controlar la Cámara de Diputados y acercarse a una mayoría en el Senado. Presentó esa eventual composición legislativa como el escenario para acelerar los cambios.

Reformas más profundas después de 2027

El Presidente adelantó que su equipo prepara un nuevo paquete de medidas para una eventual segunda gestión. Aunque no detalló cada iniciativa, aseguró que su alcance superará al de las reformas aplicadas hasta ahora.

“Se viene un movimiento reformista mucho más profundo que el que hemos llevado hasta ahora”, afirmó. Además, planteó que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) pasará a ser la base de la economía argentina.

Su propuesta mantuvo al recorte del gasto público como eje. Argumentó que esa reducción permite disminuir impuestos y cuestionó a quienes proponen expandir el gasto o generar déficit para estimular el crecimiento.

Impuestos y retenciones en el horizonte de 2031

Milei aseguró que su administración redujo la carga tributaria en casi cuatro puntos del PBI y que las bajas representaron cerca de US$28.000 millones. Esas cifras fueron presentadas por el mandatario como parte del balance de su gestión.

También fijó como objetivo devolver al sector privado US$500.000 millones hacia 2031 mediante su política económica. En ese horizonte ubicó la eliminación de las retenciones al agro, como una promesa para los próximos años.

Ante el auditorio empresarial, defendió el ahorro como fuente de financiamiento de la inversión. Convocó a los empresarios a desarrollar productos de mejor calidad y precio, y los describió como generadores de prosperidad.

Críticas al kirchnerismo y proyecciones de crecimiento

El mandatario acusó al kirchnerismo de intentar desestabilizar a su gobierno y de priorizar el poder. Le atribuyó el impulso de 40 leyes contra el equilibrio fiscal y siete intentos de juicio político.

En el cierre, volvió a condicionar sus proyecciones al escenario electoral y a la continuidad de las reformas. Sostuvo que Argentina podría alcanzar a Estados Unidos en 35 años y que, con un crecimiento del 7% anual, podría duplicar su PBI en una década.

Los planteos fueron expuestos como escenarios futuros sujetos a la baja del riesgo país y al avance de su programa.