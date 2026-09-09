El arzobispo de San Juan, Jorge Lozano, abrió la puerta a que en algún momento la Iglesia Católica pueda analizar la posibilidad de que haya sacerdotes casados, aunque aclaró que no se trata de un cambio que necesariamente vaya a producirse en el corto plazo.

La definición surgió durante una entrevista en Café de la Política que se emite por HUARPE TV, cuando fue consultado sobre el debate cada vez más frecuente en torno al celibato sacerdotal y la posibilidad de que los curas puedan tener pareja. “No sé si en un corto tiempo, pero probablemente en algún momento se dé”, respondió Lozano.

El arzobispo explicó que durante su paso por un organismo latinoamericano del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM) pudo conocer planteos realizados en distintos países sobre esta cuestión.

En particular, mencionó la existencia de diáconos casados en algunos lugares y la posibilidad de que hombres con una vida religiosa y familiar estable puedan acceder al sacerdocio en determinadas zonas.

“Es decir, son hombres que tienen una vida de fe profunda, que tienen una familia estable, ¿por qué no podrían ordenarse sacerdotes y tener una atención más integral en las zonas de influencia?”, planteó.

“Habría que analizar las situaciones”

Consultado directamente sobre si está a favor o en contra de esa posibilidad, Lozano evitó una definición absoluta, pero se mostró dispuesto a discutirla.

“Yo creo que habría que analizar las situaciones y de acuerdo a las condiciones, pensarlo. Es una decisión muy importante”, señaló.

El arzobispo explicó además que un eventual cambio tendría consecuencias concretas sobre la estructura de la Iglesia. “Las casas parroquiales están pensadas para hombres que viven solos”, sostuvo, por lo que en algunos lugares implicaría modificaciones edilicias y económicas.

Lozano también recordó que el celibato no tiene la misma aplicación en todas las tradiciones cristianas. Señaló que se trata de una disciplina que la Iglesia Católica mantiene desde hace siglos, pero mencionó que existen sacerdotes casados en las iglesias católicas de rito oriental y que las iglesias ortodoxas también admiten esa posibilidad.

El cambio dentro de la Iglesia

La conversación sobre los sacerdotes casados se produjo después de que Lozano analizara otros cambios que atraviesa la Iglesia Católica, entre ellos el papel de las mujeres y la necesidad de adaptar las formas de las celebraciones religiosas.

En ese sentido, destacó que el papa León XIV mantiene espacios importantes para mujeres dentro de la estructura del Vaticano y consideró que ese proceso debe continuar.

“Se ha ido haciendo un proceso creciente y el Papa León XIV lo ha mantenido”, sostuvo, al mencionar los nombramientos de mujeres en cargos de peso dentro de la Iglesia.

Sobre el futuro de los sacerdotes, Lozano vinculó la discusión con la necesidad de analizar los cambios que atraviesa la sociedad y las necesidades concretas de las comunidades.

La postura del arzobispo no planteó un cambio inmediato de la disciplina vigente, pero sí dejó abierta la posibilidad de que la Iglesia analice en el futuro modelos diferentes para determinadas comunidades.

Textuales

Jorge Lozano / Arzobispo de San Juan Cuyo