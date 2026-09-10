El arzobispo de San Juan, Jorge Lozano, se refirió a la postura que el presbítero Gustavo Vaca expresó en relación con la minería y la Huerta de Huachi y aclaró que no se trató de una definición aislada del sacerdote, aunque remarcó que sus declaraciones estuvieron vinculadas a la comunidad en la que trabaja.

Consultado sobre si el comunicado de Vaca representaba una postura institucional de la Iglesia, Lozano respondió: “Fue un mensaje concreto que él da en una comunidad en la que está trabajando, teniendo en cuenta las orientaciones de la Iglesia”.

“No es que él se corta solo, pero son declaraciones y situaciones que tienen que ver con las preocupaciones de esa comunidad local”, agregó el arzobispo durante una entrevista en Café de la Política que se emite por HUARPE TV.

Lozano también fue consultado por su propia preocupación respecto del desarrollo minero en San Juan y reconoció que el impacto no se limita a la actividad económica. “Sí, claro, y no solo yo. Somos unos cuantos”, afirmó.

El impacto social de la minería

El arzobispo señaló que incluso funcionarios del Gobierno provincial analizan las consecuencias que podría generar la llegada de trabajadores y familias de otras partes del país si se cumplen las previsiones de crecimiento de la actividad minera.

En ese sentido, mencionó desafíos vinculados con la educación, la atención sanitaria, la infraestructura y las cuestiones ambientales y sociológicas. “Eso nos puede ayudar a encender algunas señales y ver qué es lo que tenemos que prever”, sostuvo.

Lozano planteó así que el desarrollo de la minería debe ser acompañado por una planificación que contemple los efectos que pueda producir en la provincia, más allá de los recursos económicos que genere.

El diálogo con Vaca

Ante la consulta sobre si había hablado con Vaca después del comunicado, Lozano confirmó que mantiene un vínculo frecuente con el sacerdote y con el resto del clero sanjuanino.

“Con él y con otros sacerdotes nos hablamos de forma frecuente. Tenemos reuniones mensuales. Así que tenemos un buen nivel de diálogo”, explicó.

Sin embargo, aclaró que no conocía de antemano la definición que Vaca iba a dar a conocer. “No. Y tampoco yo reviso qué es lo que va a decir cada sacerdote”, respondió.

El arzobispo también recordó que no es la primera vez que una expresión de un sacerdote genera malestar en sectores del poder. Mencionó declaraciones realizadas durante gestiones anteriores sobre el avance del narcotráfico y el crecimiento de la cantidad de personas que asistían a comedores.

“Hay situaciones en las que a veces hay expresiones que pueden molestar a algunos, sea que estén en función de gobierno o que estén en alguna función empresarial”, señaló.

En ese marco, Lozano sostuvo que, ante el malestar generado por una declaración, la respuesta dependerá de si lo dicho fue inadecuado o no. “Si uno dijo algo inadecuado, pedir disculpas. Y si no, santa paz”, resumió.

El arzobispo también remarcó que la Iglesia continuará generando espacios de discusión sobre cuestiones sensibles. Adelantó que a fines de septiembre realizará cuatro jornadas de “Semana Social” en San Juan, con encuentros dedicados al agua, las adicciones, la discapacidad y otras problemáticas sociales.

Según explicó, la intención es abordar estos temas desde la enseñanza social de la Iglesia, pero también con la participación de especialistas, técnicos y científicos.

Textuales

Jorge Lozano / Arzopispo de San Juan de Cuyo