El crecimiento de la morosidad entre los argentinos comenzó a instalarse con fuerza en la agenda política y generó diferentes posturas dentro de La Libertad Avanza. Mientras el presidente Javier Milei sostiene que el Estado no debe intervenir, Patricia Bullrich reclamó medidas para facilitar la situación de quienes tienen dificultades para pagar sus créditos.

El problema alcanza a casi 6 millones de argentinos que acumulan más de tres meses de atraso en el pago de sus préstamos. Frente a este escenario, Bullrich pidió que las entidades financieras asuman un rol para encontrar alternativas.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado sostuvo que bancos y fintech deberían ofrecer mecanismos de refinanciación, compra de deuda o préstamos con plazos más extensos.

Sin embargo, también rechazó que una eventual asistencia sea financiada por el Estado y termine recayendo sobre quienes no se endeudaron o cumplen regularmente con sus obligaciones.

“Un trabajador no puede pagarle al que sacó el crédito. Los bancos tienen cómo hacerlo”, expresó Bullrich, quien insistió en que las soluciones no deben salir “del bolsillo del otro”.

Bullrich propuso un “etiquetado” para los créditos

La senadora también apuntó contra los elevados costos financieros de algunos préstamos y propuso implementar una advertencia clara para los consumidores antes de endeudarse.

La iniciativa consiste en mostrar de manera visible cuánto terminará pagando una persona por el crédito solicitado. Bullrich utilizó como ejemplo que quien pide $100.000 pueda conocer inmediatamente si el monto final que deberá devolver alcanza los $250.000.

La dirigente libertaria cuestionó que actualmente esa información aparezca dentro de la denominada “letra chica” y pidió avanzar rápidamente con mecanismos que permitan transparentar el costo financiero total.

La posición marca una diferencia con Javier Milei, quien relativizó la situación y sostuvo que las deudas corresponden a acuerdos entre privados. Desde el Gobierno nacional también descartaron utilizar recursos públicos para asistir a los morosos.

Mientras tanto, diferentes gobernadores comenzaron a implementar sus propios programas para refinanciar deudas, reducir tasas y extender los plazos de pago.

Con la campaña electoral en marcha, el endeudamiento de las familias comienza así a ocupar un lugar cada vez más importante dentro de la discusión política y económica.