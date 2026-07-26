Una mujer de la localidad cordobesa de Coronel Moldes inició una demanda civil contra el laboratorio AstraZeneca y el Estado nacional al sostener que sufrió graves consecuencias de salud luego de recibir una dosis de la vacuna contra el Covid-19.

Se trata de Flavia Ochoa, quien reclama una indemnización por distintos conceptos, entre ellos incapacidad sobreviniente, daño moral, pérdida del proyecto de vida, daño emergente y daño punitivo.

Según consta en la presentación judicial, la mujer recibió la tercera dosis de AstraZeneca el 4 de enero de 2022 en un centro de vacunación de Coronel Moldes.

El diagnóstico y las secuelas denunciadas

De acuerdo con el relato incluido en la demanda, luego de la aplicación de la vacuna comenzó a sentir síntomas que afectaron progresivamente su movilidad.

"Empecé a sentir unos calambres muy fuertes, dolores muy intensos. Me acosté y al otro día, cuando me quise levantar para ir a trabajar, no me pude levantar. Me caí peso muerto al costado de la cama. No podía mover brazos, después no podía mover piernas", contó Ochoa.

Tras realizar varias consultas médicas, fue derivada al Sanatorio Privado de Río Cuarto, donde fue sometida a estudios por imágenes, una punción lumbar y otros análisis.

Luego de esos procedimientos recibió el diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré con cuadriparesia, un trastorno neurológico que afecta el sistema nervioso y puede provocar debilidad muscular y dificultades motrices.

Como parte del tratamiento, la mujer recibió gammaglobulina, dexametasona y posteriormente inició un proceso de neurorehabilitación.

Uno de los certificados médicos incorporados al expediente señala que presentó un cuadro de cuadriparesia flácida, que inicialmente requirió el uso de silla de ruedas y luego dispositivos de asistencia para caminar.

Además, la causa incluye indicaciones de rehabilitación, estudios médicos, prescripciones, el Certificado Único de Discapacidad y documentación laboral.

"Mi vida cambió un antes y un después"

Actualmente, Ochoa continúa con tratamiento y asegura que las secuelas modificaron su vida diaria.

"Hoy sigo con rehabilitación tres veces por semana y puedo caminar con andador. El neurólogo ya me dijo que esa es la secuela que me quedó. Vivo con dolores intensos todo el tiempo, tengo que usar collarín y me canso muchísimo. Mi vida cambió un antes y un después", expresó.

Según la documentación incorporada al expediente, un dictamen de la Comisión Médica de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo determinó una incapacidad laboral del 75,60%, uno de los principales fundamentos del reclamo económico.

Qué es el síndrome de Guillain-Barré

El síndrome de Guillain-Barré es un trastorno neurológico poco frecuente que puede afectar los nervios periféricos y generar debilidad muscular, pérdida de sensibilidad y, en algunos casos, dificultades para movilizar distintas partes del cuerpo.

Organismos regulatorios internacionales incorporaron este síndrome como un evento adverso de especial interés para el seguimiento de algunas vacunas contra el Covid-19.

En el caso de la vacuna Vaxzevria, desarrollada por AstraZeneca, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) informó que el síndrome fue incluido como una reacción adversa muy rara, aunque sostuvo que el balance general entre beneficios y riesgos de la vacunación continuó siendo favorable.

El reclamo judicial y la respuesta administrativa

La demanda presentada por Ochoa reúne historia clínica, certificados neurológicos, estudios complementarios, constancias de denuncia de un Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización (ESAVI), reportes enviados a la Anmat, el Certificado Único de Discapacidad y documentación laboral.

La presentación sostiene que existe una relación causal entre la aplicación de la vacuna y el cuadro neurológico que desarrolló la mujer. Ese vínculo deberá ser analizado por la Justicia durante el proceso a partir de las pruebas que se incorporen.

Antes de iniciar la demanda civil, Ochoa había realizado el procedimiento administrativo establecido por la Ley 27.573, destinado a personas que consideran haber sufrido daños asociados a vacunas contra el Covid-19.

Según explicó, ese reclamo fue rechazado luego de que la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas indicara que no pudo establecer un nexo causal entre la vacuna y el evento denunciado.

"Primero hicimos el reclamo administrativo. No obtuvimos ninguna respuesta favorable y entonces decidimos iniciar el juicio. La causa está muy lenta, está media frenada", señaló.

Además de la indemnización solicitada, la acción judicial pide que se declare la inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley 27.573 y, de manera subsidiaria, reclama el reconocimiento del fondo de reparación previsto por esa norma para quienes acrediten daños derivados de la vacunación.