El intendente de Rawson, Carlos Munisaga, dejó una definición política que atraviesa la discusión interna del peronismo sanjuanino y que apunta directamente a quienes concentran el debate en la estructura partidaria: “El peronismo no es solo el PJ”.

Durante una entrevista en Café de la Política que se emite por HUARPE TV, el jefe comunal planteó que el movimiento tiene una composición mucho más amplia que el Partido Justicialista y enumeró a los sectores que, según su mirada, también forman parte de ese espacio. “El peronismo es un movimiento. Y como movimiento siempre tiene también distintas fuerzas que convergen”, sostuvo.

En esa descripción incluyó al sindicalismo, al movimiento obrero, los sectores culturales y estudiantiles, las universidades y las organizaciones sociales. Para Munisaga, esa amplitud debe ser contemplada a la hora de pensar la reorganización y el futuro electoral del espacio. “Es muy grande el peronismo, mucho más grande que el PJ. Y eso hay que ser muy consciente”, remarcó.

La definición aparece en un escenario donde el PJ de San Juan comienza a mostrar distintas líneas con aspiraciones hacia 2027. En ese mapa aparecen el uñaquismo, el giojismo, el sector que impulsa a Facundo Perrone y el espacio de Cristian Andino. A ese esquema se suma la construcción que comparten Munisaga y Fabián Gramajo.

Consultado por esa fragmentación, el intendente de Rawson evitó plantear una interna exclusivamente alrededor de los nombres del PJ y volvió a ampliar la discusión hacia el conjunto del movimiento. “El peronismo es mucho más grande que el PJ”, insistió, al señalar que también deben tener participación otros sectores y referentes que forman parte de esa identidad política.

Munisaga también defendió la posibilidad de que distintos dirigentes comiencen a instalar sus proyectos. Sobre Andino, Perrone y otros referentes que ya realizan movimientos políticos, señaló que los ve “haciendo política”, convocando, argumentando y buscando construir mayorías. “Eso no está mal. Eso tampoco hay que anularlo”, afirmó.

En cuanto a la definición de candidaturas y al calendario electoral, el jefe comunal buscó tomar distancia del ritmo que ya comenzó a instalarse dentro del peronismo. Aseguró que su prioridad está puesta en la gestión de Rawson y en atender las dificultades económicas que atraviesa la comunidad.

“Lo más respetuoso es estar abocado y focalizado en atender esas inquietudes, esos problemas”, sostuvo. Y fue más directo respecto de 2027: “No estoy pensando en el año que viene, de verdad, con la mano en el corazón, se los digo. Ni en candidaturas”.

Munisaga explicó que todavía ni siquiera están definidas las reglas electorales ni la fecha de los comicios y que, por eso, considera prematuro concentrarse en una disputa electoral. “Hoy me toca gobernar y allí estoy poniendo todo para gobernar de la mejor manera”, afirmó.

De esta manera, el intendente de Rawson dejó dos mensajes dentro del debate peronista: por un lado, cuestionó implícitamente una mirada que reduzca la discusión al funcionamiento del PJ; por otro, evitó apurarse en la definición de una candidatura mientras pone el foco en su gestión y en el contexto de crisis que atraviesan los sanjuaninos.

Textuales

Carlos Munisaga / Intendente de Rawson