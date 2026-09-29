Murió Juan Carlos Pagotto, senador de La Libertad Avanza por La Rioja

El senador nacional Juan Carlos Pagotto, representante de La Rioja por La Libertad Avanza, fue hallado sin vida este martes en su domicilio de la capital provincial. Tenía 74 años y, según informó Infobae, la semana pasada había estado internado por una afección cardíaca.

Las autoridades judiciales y policiales quedaron a cargo de las primeras actuaciones para determinar las circunstancias del fallecimiento. Hasta el momento, no se informó oficialmente la causa de la muerte.

Su llegada al Senado

Pagotto había llegado a la Cámara alta en diciembre de 2023, como representante de La Rioja por La Libertad Avanza. Abogado de profesión y con antecedentes en la política provincial, durante su paso por el Senado tuvo participación en asuntos judiciales y legislativos.

Actualmente presidía la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado y también la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo. Esta última tiene entre sus funciones el tratamiento parlamentario de los decretos de necesidad y urgencia.

Las primeras actuaciones

El cuerpo del legislador fue encontrado por familiares durante las primeras horas de este martes en su vivienda particular. En el lugar se realizaron las primeras medidas y pericias para establecer qué ocurrió.

La noticia comenzó a generar repercusiones en el ámbito político de La Rioja y a nivel nacional, mientras dirigentes y autoridades de La Libertad Avanza fueron informados sobre el fallecimiento.

Quién ocuparía su banca

Según informó Infobae, el senador suplente de Pagotto es el abogado Alejandro Cruz Antúnez. La situación deberá continuar el procedimiento institucional correspondiente para determinar la cobertura de la banca.

Pagotto ejercía su mandato como senador nacional por La Rioja desde diciembre de 2023 y su fallecimiento se produjo mientras se encontraba al frente de dos espacios relevantes dentro de la estructura legislativa del Senado.