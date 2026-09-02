Musimundo profundizó su crisis y cerró unas 20 sucursales en Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, una decisión que dejó a más de 120 trabajadores sin empleo y abrió nuevos interrogantes sobre el futuro de la histórica cadena de electrodomésticos. La medida se produjo mientras Carsa, empresa que controla la marca, atraviesa un concurso preventivo de acreedores por un pasivo que supera los $63.500 millones.

Los cierres se concretaron durante los últimos días de agosto y sorprendieron a buena parte del personal. En distintos puntos del Nordeste, trabajadores denunciaron que fueron informados verbalmente al terminar su jornada y que posteriormente comenzaron a recibir los telegramas de despido. Además, persiste la incertidumbre por el cobro de salarios pendientes, liquidaciones finales e indemnizaciones.

La reestructuración golpeó especialmente a las provincias donde Musimundo conservaba una fuerte presencia. Solo en Misiones se reportaron decenas de desvinculaciones, mientras que en Formosa, Corrientes y Chaco también cerraron locales de las capitales y ciudades del interior. Fuentes vinculadas a la empresa señalaron que parte de los puntos alcanzados correspondían a localidades donde existía más de una sucursal.

Una deuda superior a los $63.500 millones

La crisis tiene como telón de fondo la delicada situación financiera de Carsa. La compañía solicitó en julio la apertura de un concurso preventivo de acreedores, trámite que quedó radicado ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 23 de Resistencia.

La deuda concursal declarada supera los $63.500 millones. En paralelo, de acuerdo con datos de la Central de Deudores del Banco Central correspondientes a mayo de 2026, la firma registraba pasivos bancarios por unos $3.060 millones. El Banco Nación era el principal acreedor financiero, con aproximadamente $1.549 millones, seguido, entre otros, por el Nuevo Banco del Chaco con unos $300 millones.

El concurso busca permitirle a la compañía negociar con sus acreedores y reorganizar sus obligaciones para sostener la continuidad de la operación. Carsa ya había atravesado un proceso similar en 2018, cuando declaró una deuda cercana a los $900 millones.

La venta que no se concretó

Antes de ingresar al concurso, Carsa había mantenido negociaciones para una posible venta de Musimundo a los propietarios de On City, cadena vinculada a los antiguos locales de Electrónica Megatone. Sin embargo, las conversaciones no llegaron a un acuerdo.

La situación se desarrolla además en un mercado atravesado por la caída del consumo y un creciente peso de las ventas digitales. Según datos de la CACE citados en informes del sector, durante el primer semestre de 2026 las ventas online aumentaron 28% interanual en términos nominales, aunque quedaron por debajo de la inflación del período. Para las empresas relevadas, el canal digital ya representó cerca del 28% de sus ventas.

Con el cierre de sucursales y más de un centenar de puestos de trabajo afectados, el desafío inmediato de Musimundo será reducir su estructura mientras Carsa intenta acordar con sus acreedores una salida al concurso que permita sostener los locales que continúan abiertos.