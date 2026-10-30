El Gobierno nacional volvió a postergar el aumento de los impuestos que se trasladan al precio de la nafta y el gasoil. A través del Decreto 1305/2026, publicado este viernes 30 de octubre en el Boletín Oficial, el Ejecutivo decidió aplazar hasta el 1° de diciembre la actualización que debía comenzar a regir el próximo domingo.

La medida alcanza al Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y al Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), cuyos incrementos pendientes habían sido trasladados anteriormente al 1° de noviembre. De esta manera, durante todo noviembre se mantendrán los montos impositivos vigentes.

La decisión busca evitar que la actualización tributaria se traslade a los surtidores y genere una presión adicional sobre los precios, en un contexto en el que las petroleras ya aplicaron aumentos durante las últimas semanas.

Qué impuestos se postergaron y a quiénes alcanza

El decreto comprende a la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil. Los incrementos que quedaron nuevamente aplazados corresponden a las actualizaciones acumuladas de los años 2024 y 2025, además de las del primer y segundo trimestre de 2026.

Estos impuestos tienen montos fijos por unidad de medida y deben actualizarse trimestralmente de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sin embargo, el Gobierno viene modificando el cronograma de aplicación para diferir el impacto de esos aumentos en los precios finales.

En los fundamentos de la nueva disposición, el Ejecutivo sostuvo que la decisión se tomó con el propósito de “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”.

Cuándo podría impactar el aumento en los surtidores

Con la nueva postergación, la fecha prevista para aplicar los incrementos pendientes pasó del 1° de noviembre al 1° de diciembre de 2026. Esto significa que, durante el próximo mes, no se sumará a los precios de los combustibles el efecto de esa actualización impositiva.

No obstante, la medida no implica que las naftas y el gasoil tengan congelados sus valores durante noviembre. Las petroleras pueden modificar los precios por otros factores, como la evolución del petróleo internacional, los costos y las decisiones comerciales de cada compañía.

De hecho, durante septiembre las empresas aplicaron aumentos en los surtidores. Shell, Axion y Puma realizaron ajustes de entre el 2% y el 5%, mientras que YPF aplicó una suba del 1%.

Una postergación que se repite

El Ejecutivo viene demorando la aplicación completa de los incrementos tributarios para evitar que su traslado impacte de manera inmediata en la inflación. Las actualizaciones pendientes se acumularon durante distintos períodos y fueron prorrogadas en varias oportunidades.

Con el Decreto 1305/2026, el Gobierno volvió a modificar el calendario y dejó diciembre como la próxima fecha prevista para la entrada en vigencia de los aumentos impositivos.

Por ahora, el nuevo plazo alcanza a los incrementos acumulados de los últimos años y los primeros dos trimestres de 2026. La posibilidad de una nueva postergación dependerá de futuras decisiones del Poder Ejecutivo.