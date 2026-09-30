El Gobierno nacional volvió a postergar la actualización de los impuestos que gravan a los combustibles y trasladó su aplicación hasta el 1 de noviembre. La medida alcanza al Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y al Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), cuyos incrementos estaban previstos para comenzar a regir desde este jueves 1 de octubre.

La decisión fue oficializada mediante el Decreto 1126/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial. La norma extiende hasta el 31 de octubre el período de postergación y establece que los incrementos remanentes comenzarán a aplicarse desde el 1 de noviembre.

Qué pasará con la nafta y el gasoil en octubre

La postergación implica que durante octubre no se aplicará en los surtidores el aumento correspondiente a la actualización pendiente de esos impuestos.

El Gobierno argumentó en el decreto que la decisión busca continuar estimulando el crecimiento de la economía mediante un sendero fiscal sostenible. La actualización de estos tributos se calcula tomando como referencia la inflación acumulada y tiene incidencia sobre el precio final de los combustibles.

Los incrementos que quedaron nuevamente postergados corresponden a actualizaciones pendientes de 2024 y 2025, además de las correspondientes al primer y segundo trimestre de 2026.

Los combustibles ya aumentaron en septiembre

La decisión oficial no significa que los precios de la nafta y el gasoil permanezcan sin modificaciones durante octubre.

Durante los últimos días de septiembre, las principales petroleras aplicaron aumentos de entre 2% y 5%, mientras que YPF realizó un incremento del 1%.

Las subas se produjeron en un contexto de aumento del precio internacional del petróleo. El barril de Brent, referencia para el mercado argentino, se ubicó por encima de los US$100.

Por eso, el efecto de la nueva medida del Gobierno debe diferenciarse de la evolución general de los precios en los surtidores: se evita una actualización impositiva adicional en octubre, pero las empresas pueden modificar sus valores por otros componentes de costos.

Qué impuestos quedaron postergados

El decreto alcanza específicamente a los incrementos pendientes del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y del Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC).

La actualización de estos impuestos se realiza de manera periódica y está vinculada a la evolución del Índice de Precios al Consumidor. El Ejecutivo ya había postergado actualizaciones durante este año y ahora volvió a diferir la aplicación de los montos pendientes.

De esta manera, el próximo momento previsto para la aplicación de los incrementos impositivos será el 1 de noviembre, salvo que el Gobierno vuelva a modificar el cronograma mediante una nueva disposición.