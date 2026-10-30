La empresa Naturgy San Juan anunció un corte programado del suministro eléctrico para el próximo lunes 2 de noviembre en la localidad de Barreal, departamento Calingasta. La interrupción se extenderá durante dos horas, entre las 15 y las 17, debido a trabajos destinados a mejorar y modernizar la infraestructura eléctrica de la zona.

Según informó la distribuidora este viernes 30 de octubre, las tareas forman parte del Plan de Obras para la Modernización de la Infraestructura Eléctrica de Calingasta, una iniciativa que busca optimizar el funcionamiento de las instalaciones y fortalecer la calidad del servicio para los usuarios del departamento.

La intervención permitirá avanzar en la adecuación del Sistema Eléctrico 33/13,2 kV, mediante la incorporación de equipamiento de última tecnología y mejoras en los mecanismos de protección, comunicación y control de las instalaciones.

La obra es impulsada por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), mientras que Naturgy San Juan tiene a su cargo las tareas de supervisión e inspección.

Además, durante la interrupción del servicio, la empresa realizará trabajos complementarios de mantenimiento preventivo y correctivo sobre las redes eléctricas. Entre las principales tareas se encuentran la poda de árboles cercanos a las líneas de alta tensión y el reemplazo de elementos de aislación.

Uno de los objetivos del proyecto es incorporar herramientas de telecontrol que permitan operar las instalaciones eléctricas a distancia, agilizando las maniobras y mejorando la respuesta ante posibles inconvenientes en el suministro.

Desde Naturgy señalaron que el corte fue planificado para desarrollarse en un período estimado de dos horas, por lo que se recomienda a los vecinos de Barreal tomar las precauciones necesarias durante la interrupción del servicio.

La distribuidora destacó que estas intervenciones forman parte de las acciones destinadas a mejorar la confiabilidad de la red eléctrica y modernizar el sistema de distribución en Calingasta.