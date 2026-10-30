Los accionistas de la minera canadiense NGEx Minerals aprobaron por unanimidad la escisión de su proyecto Valle Ancho, ubicado entre las provincias de Catamarca y la Región II de Chile, para transferirlo a una nueva subsidiaria llamada Valiente Resources Inc. La operación, que aún espera la aprobación de la Corte Suprema de Columbia Británica, le permitirá a la compañía concentrar sus recursos y esfuerzos de exploración en su proyecto estrella: Lunahuasi, en San Juan.

Según el comunicado oficial, la resolución fue aprobada por el 100% de los votos emitidos durante la junta especial de accionistas. El plan de arreglo corporativo (conocido como plan of arrangement) contempla que cada accionista de NGEx recibirá una nueva acción de la compañía y un quinto (1/5) de una acción de Valiente por cada título que posea. La audiencia para la orden final de la Corte está prevista para el 3 de noviembre de 2026, y se espera que la operación se concrete ese mismo mes.

Qué es Valle Ancho y por qué se separa

El proyecto Valle Ancho abarca aproximadamente 1.180 kilómetros cuadrados de terreno poco explorado en la frontera entre Argentina y Chile, cerca del distrito aurífero Maricunga. La zona fue explorada inicialmente en la década de 1990 y, tras casi 20 años sin actividad, NGEx retomó los trabajos en 2019. En la campaña de perforación de 2021 y 2022, la compañía confirmó el descubrimiento de un nuevo sistema de pórfido de cobre y oro en el blanco La Quebrada, con resultados destacados como 596 metros con una ley de 0,50% de cobre equivalente (una medida que combina el cobre, el oro y la plata en un solo indicador), incluyendo 104 metros con 0,62%. También se obtuvieron buenos resultados de oro en el blanco Nordin, con 150 metros de 1,05 gramos por tonelada.

Al separar este activo en una compañía independiente, NGEx le da un vehículo propio a Valle Ancho para que busque su propio financiamiento, mientras la casa matriz se queda enfocada en sus proyectos de cobre y oro.

El foco puesto en San Juan

NGEx Minerals es una compañía de exploración de cobre y oro con sede en Canadá que se define como enfocada en el proyecto Lunahuasi, en la provincia de San Juan, y en el cercano proyecto Los Helados, ubicado a unos nueve kilómetros al noreste en la Región III de Chile. Ambos proyectos están dentro del codiciado distrito Vicuña, la zona andina que también alberga la mina Caserones y los depósitos Josemaría y Filo del Sol.

La compañía es dueña del 100% de Lunahuasi y tiene una participación mayoritaria del 69,1% en Los Helados, que opera en conjunto con Lundin Mining. Con la escisión de Valle Ancho, NGEx deja atrás un proyecto de exploración temprana en Catamarca para volcarse de lleno a la consolidación de su presencia en el distrito Vicuña, donde el cobre sanjuanino se posiciona como el eje central de su estrategia a futuro.