En la previa del cierre de la Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria de Palermo, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, volvió a reclamar al Gobierno nacional la eliminación definitiva de las retenciones al sector agropecuario.

Durante su discurso por los 160 años de la entidad, el dirigente rural afirmó que el impuesto debe desaparecer "por ley y para siempre" y sostuvo que existe coincidencia con la visión del presidente Javier Milei sobre la necesidad de avanzar en esa dirección.

"Está demostrado, como venimos diciendo en reiteradas ocasiones, en coincidencia con el Presidente, que las retenciones deben dejar de existir, por ley y para siempre", expresó Pino ante productores y autoridades presentes.

El titular de la SRA destacó que la institución se encuentra "más joven, presente y dinámica que nunca" y repasó el rol de los productores argentinos en distintas regiones del país, desde la Patagonia hasta el Litoral, pasando por la Pampa Húmeda y las zonas productivas de Cuyo.

El reclamo por las retenciones y la presión impositiva

Pino calificó a las retenciones como un "régimen confiscatorio" y aseguró que desde 2002 el sector perdió alrededor de US$215.000 millones debido a ese esquema tributario.

Según explicó, cuando el Gobierno redujo algunos impuestos al sector, los productores pudieron reinvertir en genética, maquinaria y mejoras productivas, generando mayor actividad económica y empleo rural.

"Confíen en el campo. El campo nunca los va a dejar de a pie", afirmó el dirigente rural durante su mensaje.

Además, reclamó que los recursos obtenidos mediante impuestos regresen a la sociedad en forma de obras y servicios públicos. También cuestionó otros tributos como ingresos brutos, tasas viales y los costos vinculados al traslado de mercadería entre provincias, a los que definió como "aduanas internas prohibidas por la Constitución".

El aporte del campo a la economía

Durante su discurso, Pino destacó la importancia del sector agropecuario para la economía argentina y señaló que en el último año la actividad agrícola generó US$40.000 millones, la ganadería US$34.000 millones y las economías regionales US$11.500 millones, alcanzando más de US$83.000 millones en total.

También aseguró que el campo genera más de 4 millones de empleos directos e indirectos y sostuvo que el crecimiento de la actividad tiene impacto en el conjunto del país.

El dirigente rural reconoció además algunas medidas económicas impulsadas por el Gobierno, como la reducción de la inflación, el equilibrio fiscal y la estabilidad cambiaria, al considerar que permitieron mejorar la previsibilidad para producir.

Los desafíos pendientes para el sector

A pesar de los avances, Pino planteó que todavía existen desafíos vinculados a la reducción de impuestos, la inversión en infraestructura, la conectividad, la salud y la educación en las zonas productivas.

"La baja de impuestos no es solo un hecho de justicia para los productores. Cuando los impuestos bajan, la producción aumenta, y esto beneficia a toda la población", sostuvo.

De cara al futuro, afirmó que el agro argentino tiene potencial para crecer un 50% en cereales y oleaginosas, sumar un millón de toneladas de carne y duplicar la producción forestal y láctea si se generan las condiciones adecuadas.

Tecnología y sostenibilidad

Pino remarcó que la próxima transformación del campo estará vinculada con la digitalización, la eficiencia y la incorporación de tecnología.

"La nueva revolución agropecuaria será digital", afirmó, al tiempo que reclamó mayor inversión en conectividad para mejorar la competitividad del sector.

También defendió la propiedad privada sobre los servicios ecosistémicos y pidió que la futura legislación sobre carbono respete ese derecho.

Al cerrar su discurso, el presidente de la Sociedad Rural Argentina llamó a fortalecer la unidad entre sectores productivos y afirmó: "El campo no está en la vereda de enfrente con respecto a las demás actividades productivas. El campo nos une".