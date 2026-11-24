El Gobierno sostuvo este martes 24 de noviembre que todavía es prematuro hablar de recesión técnica y ratificó el rumbo económico. El vocero presidencial, Adrián Ravier, dijo que la Casa Rosada esperará el dato del Producto Bruto Interno (PBI) del tercer trimestre, que el INDEC difundirá el 16 de diciembre.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) subió un 1,1% en septiembre frente a agosto, una vez descontados los efectos estacionales, y cayó un 1,2% frente al mismo mes de 2025. El rebote mensual fue insuficiente para revertir la baja del trimestre que surge del estimador. Como el PBI ya había caído un 0,6% entre abril y junio respecto del trimestre anterior, la discusión pasa por si el próximo informe mostrará una segunda baja consecutiva.

Por qué el repunte de septiembre cambia poco la cuenta del trimestre

La actividad había caído un 2,5% en julio y recuperó un 0,4% en agosto. La mejora de septiembre sumó un segundo mes de avance, pero el promedio de julio a septiembre quedó por debajo del registrado entre abril y junio, según la serie mensual del INDEC.

La regla habitual para hablar de recesión técnica compara cada trimestre con el anterior, con cifras desestacionalizadas. Si el dato del PBI del tercer trimestre confirma la baja que anticipa el EMAE, se cumpliría ese criterio. La caída interanual de septiembre responde a otra comparación, con el mismo mes de 2025.

Ravier señaló que, a su juicio, el estimador mensual puede subestimar la economía informal. También reconoció que la actividad perdió el impulso que había mostrado en la segunda mitad de 2024 y a comienzos de 2025. “No estamos en una crisis económica profunda ni perdiendo todo lo logrado”, afirmó en la Casa Rosada.

El Gobierno ahora espera crecer cerca del 1% en 2026

El vocero ubicó la previsión de crecimiento para 2026 más cerca del 1%, frente al 3% que el Gobierno proyectaba en un principio. Un crecimiento anual y dos bajas trimestrales pueden coexistir. La primera cifra compara el promedio de todo el año con el de 2025, mientras que las otras muestran cómo evolucionó la actividad de un trimestre al siguiente.

Ravier atribuyó parte de la desaceleración al alza de las tasas internacionales y a la guerra en Medio Oriente. En medio de la presión sobre el dólar y el riesgo país, también descartó las versiones sobre una salida de Luis Caputo y defendió su gestión al frente del Ministerio de Economía.

La apuesta oficial para que vuelva a crecer la actividad

La Casa Rosada espera que la recuperación llegue por la vía de nuevas inversiones. Entre las herramientas que menciona están el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la ampliación de beneficios que el Gobierno denomina Súper RIGI y cambios tributarios para reducir la carga sobre las empresas.

La discusión también alcanza a las provincias. Desde el Ejecutivo sostienen que una parte de la mejora en la competitividad depende de los impuestos que cobran esas jurisdicciones. En lo inmediato, la próxima fecha que marcará el debate es el 16 de diciembre, cuando se conozca el PBI del tercer trimestre.