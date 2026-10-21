El presidente Javier Milei volvió a poner en discusión el bolsillo de los argentinos después de cuestionar a quienes aseguran que no llegan a fin de mes. Durante su participación en la Argentina Oil & Gas Expo, en Neuquén, el mandatario calificó esa afirmación como “una pelotudez del tamaño de una casa” y planteó:

“Si se quedan sin plata verdaderamente al día 20, ¿me pueden decir cómo hacen para vivir 10 días sin comer y sin beber?”.

Sus palabras generaron repercusiones en distintos sectores y también abrieron una pregunta mucho más cercana a la vida cotidiana: ¿qué pasa realmente con los ingresos cuando termina el mes? GRUPO HUARPE salió a las calles de San Juan para consultar a vecinos sobre si el sueldo les alcanza, cómo administran sus gastos y qué opinión tienen de las declaraciones del Presidente.

Las respuestas mostraron realidades diferentes, aunque la dificultad para sostener los gastos apareció de manera reiterada.

Llegar, pero sin disfrutar del salario

Entre quienes afirmaron cubrir sus gastos mensuales también apareció otra realidad: llegar a fin de mes no necesariamente significa disponer de dinero para consumir, ahorrar o darse gustos. “Llego mal, ya no disfruto de mi salario”, resumió otro sanjuanino.

Una de las personas consultadas explicó algo similar: aseguró que no tiene deudas, aunque tampoco puede destinar sus ingresos a actividades que vayan más allá de las necesidades habituales. Según contó, históricamente los argentinos han tenido que “rebuscársela” para acomodar sus gastos y llegar al cierre del mes.

La búsqueda de precios y la reducción de consumos fueron algunas de las estrategias mencionadas. Los testimonios reflejaron hogares que priorizan gastos, ajustan las compras y administran el dinero para que alcance durante la mayor cantidad de días posible.

“No llego ni a mitad de mes”

Otros entrevistados fueron todavía más contundentes. “No, nada, no llego ni a mitad de mes”, respondió un sanjuanino. En otro de los testimonios, una persona que se identificó como docente puso el foco en los salarios del sector y aseguró que el ingreso obliga a muchos trabajadores a multiplicar sus actividades.

“Más de uno tiene que tener hasta tres cargos para poder sobrevivir”, expresó. La misma mirada apareció cuando los entrevistados hablaron de las compras diarias: comparar precios, reducir cantidades y limitar determinados alimentos forman parte de las decisiones necesarias para ajustar el presupuesto disponible.

Una de las respuestas también apuntó directamente contra la interpretación planteada por Milei. El entrevistado sostuvo que las dificultades económicas no pueden medirse solamente por si una persona continúa comiendo después del día 20, sino también por la necesidad de resignar consumos y buscar alternativas para sostenerse.

Qué significa “llegar” a fin de mes

Los testimonios recogidos en San Juan muestran que la expresión “no llegar a fin de mes” tiene distintos significados según cada hogar. Para algunos significa quedarse sin dinero antes de cobrar nuevamente; para otros, alcanzar a pagar lo indispensable pero sin capacidad de ahorro, ocio o gastos imprevistos.

También aparecieron quienes aseguraron que actualmente sí consiguen llegar, mostrando que la situación no es idéntica para todos. Sin embargo, entre buena parte de las respuestas surgieron términos similares: “rebuscarse”, “buscar precios”, “lo justo” y trabajar más para sostener los gastos.

Así, mientras Milei cuestionó la frase utilizada para describir las dificultades económicas de los argentinos, en las calles sanjuaninas la discusión tomó otra dimensión: no solamente si queda dinero el último día del mes, sino qué decisiones, renuncias y esfuerzos deben realizarse para conseguirlo.