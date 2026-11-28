Cuando el clima no acompaña o resulta difícil encontrar tiempo para salir, existen alternativas para mantenerse en movimiento sin salir de casa. Caminar es una de las actividades físicas más recomendadas por sus beneficios para la salud, pero hay otras cuatro opciones que permiten incorporar ejercicio a la rutina diaria y cuidar el bienestar físico y mental.

La propuesta fue compartida por el entrenador personal español Víctor Martín, quien explicó cómo reemplazar los paseos al aire libre por actividades sencillas que pueden realizarse dentro del hogar.

Las cuatro actividades para reemplazar una caminata

1. Armar un circuito de caminata en casa

Una de las opciones es recorrer distintos espacios de la vivienda, aprovechar los pasillos o subir y bajar escaleras. La propuesta consiste en diseñar un pequeño circuito y repetirlo varias veces para mantener el movimiento y realizar una actividad cardiovascular.

2. Utilizar una cinta de caminar

Las cintas de caminar portátiles son otra alternativa para quienes cuentan con espacio reducido. Según explicó el entrenador, estos equipos son más livianos y pequeños que las cintas tradicionales de gimnasio y pueden guardarse debajo de una cama o detrás de una puerta.

3. Bailar

El baile permite realizar actividad aeróbica de bajo impacto y también puede favorecer el estado de ánimo. Martín destacó que es una manera de mantenerse activo, sumar energía y disfrutar del ejercicio sin necesidad de seguir una rutina demasiado estructurada.

4. Combinar ejercicios de fuerza suave y movilidad

Otra posibilidad es aprovechar el tiempo en casa para hacer una sesión de ejercicios de baja intensidad. La propuesta incluye movimientos de fuerza, ejercicios de movilidad y respiraciones para trabajar diferentes grupos musculares y favorecer el bienestar general.

Los beneficios de caminar para la salud

La importancia de mantener el movimiento también aparece en investigaciones sobre actividad física. Un análisis publicado en 2025, que reunió datos de más de 160.000 adultos, encontró que alcanzar los 7.000 pasos diarios se asociaba con un 47% menos de riesgo de mortalidad y un 22% menos de síntomas depresivos.

Por eso, cuando no es posible salir a caminar, incorporar otras actividades dentro de casa puede ser una manera de evitar el sedentarismo y sostener hábitos saludables. Las cuatro propuestas pueden realizarse por separado o combinarse, de acuerdo con las posibilidades y condiciones físicas de cada persona.