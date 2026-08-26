El Gobierno prepara nuevas medidas para impulsar los créditos hipotecarios en Argentina. El ministro de Economía, Luis Caputo, brindará este miércoles 26 de agosto, a las 10, una conferencia de prensa en la que dará los detalles de los anuncios que viene preparando el equipo económico.

Fuentes oficiales confirmaron que las medidas estarán orientadas a estimular el financiamiento hipotecario. Uno de los principales cambios que se espera conocer está relacionado con un nuevo esquema que involucrará al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de Anses y buscará facilitar a los bancos recursos a largo plazo para que puedan ampliar la oferta de préstamos para viviendas.

El propio Caputo había anticipado semanas atrás que Economía trabajaba junto al Ministerio de Capital Humano, el FGS y las entidades financieras para encontrar una alternativa que permita resolver uno de los principales obstáculos que enfrenta el sistema hipotecario argentino.

El problema, según explicó el ministro, es la diferencia entre los plazos de los créditos y el financiamiento disponible para los bancos. Mientras una hipoteca puede extenderse durante varios años, gran parte de los depósitos que reciben las entidades tiene vencimientos mucho más cortos.

“Hoy, en nuestro mercado de capitales, que es prácticamente inexistente, no hay depósitos a largo plazo. El problema que enfrentan los bancos hoy es que las hipotecas son a muy largo plazo y el fondeo de ellos es a 30 días”, había explicado Caputo.

Cómo funcionaría el nuevo esquema

La alternativa diseñada por el Gobierno contempla que el FGS realice licitaciones de plazos fijos a largo plazo entre los bancos. De esta forma, las entidades podrían obtener financiamiento por períodos más extensos y contar con mayor previsibilidad para otorgar créditos hipotecarios.

La propuesta no implica que el FGS compre directamente las hipotecas de los usuarios. Caputo descartó esa posibilidad y sostuvo que esa función no corresponde al organismo.

En cambio, se implementaría una licitación abierta y competitiva. Los bancos presentarían las condiciones que están dispuestos a ofrecer para recibir esos depósitos de largo plazo.

Como ejemplo, Caputo explicó que una entidad podría ofrecer una tasa de UVA más 3% para un plazo fijo de dos años, mientras que para uno de cinco años podría proponer UVA más 4%. El objetivo es que el mecanismo se desarrolle de manera transparente y permita generar financiamiento a plazos que actualmente casi no existen en el mercado argentino.

Según el ministro, la propuesta ya fue presentada a los bancos y tuvo una buena recepción por parte de las entidades.

Los detalles definitivos, las condiciones y el alcance del nuevo esquema se conocerán durante la conferencia de prensa que Caputo brindará este miércoles. Allí el Gobierno explicará cómo buscará estimular nuevamente el acceso al crédito hipotecario y ampliar las posibilidades de financiamiento para la compra de viviendas.