Los empleados de comercio de San Juan recibirán un aumento salarial del 5,7%, distribuido en tres tramos del 1,9% entre octubre y diciembre, además de una suma extraordinaria de $50.000 que se abonará en dos cuotas. Mirna Moral, secretaria general del Sindicato Empleados de Comercio (SEC) de San Juan, confirmó que el gremio recibió el acuerdo paritario, aunque aclaró que todavía no está homologado.

“Nos ha llegado el acuerdo paritario por 5,7%, 1,9%, y una diferencia a cobrar de 50 mil en dos meses, octubre y noviembre. Vale aclarar que aún no está homologado”, explicó Moral a DIARIO HUARPE.

Como referencia, Moral indicó que un trabajador cuyo sueldo se encuentra en $1.300.000 sumará $24.700 correspondientes al primer tramo del 1,9%. A ese monto se agregarán otros $25.000 no remunerativos en octubre, por lo que el ingreso estimado alcanzaría los $1.349.700 para quienes cumplan con la condición de asistencia señalada por la representante sindical.

El acuerdo establece que el incremento se calculará sobre las escalas de las remuneraciones básicas del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 correspondientes a septiembre de 2026, con más las sumas no remunerativas vigentes en ese momento. La suba será remunerativa y no acumulativa, y se aplicará de la siguiente manera: 1,9% en octubre, 1,9% en noviembre y el 1,9% restante en diciembre.

Por otra parte, las partes acordaron una suma extraordinaria de $50.000, de carácter no remunerativo y no acumulativo. El monto se pagará en dos cuotas de $25.000: una junto con el sueldo de octubre y otra con el de noviembre.

Moral señaló que la suma no remunerativa corresponde a los trabajadores que no tengan faltas injustificadas. Esta condición fue mencionada por la dirigente al explicar cómo se aplicará el acuerdo, mientras los empleados aguardan la homologación correspondiente.

El entendimiento fue firmado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (Udeca) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS).

El acuerdo tiene vigencia desde el 1 de octubre de 2026. Además, las partes se comprometieron a reunirse nuevamente en enero de 2027 para analizar las variaciones económicas que pudieran haberse producido y evaluar la evolución de los salarios.

El documento también establece una particularidad para Río Grande, en Tierra del Fuego: los incrementos no serán vinculantes para los acuerdos salariales que puedan suscribirse específicamente en esa ciudad. Sin embargo, las sumas resultantes constituirán el mínimo convencional vigente una vez que se concrete la homologación.

Mientras tanto, los trabajadores mercantiles esperan la formalización del acuerdo para avanzar con la aplicación de los incrementos establecidos.