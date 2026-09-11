Los trabajadores bancarios tendrán una nueva actualización salarial del 1,7%, correspondiente a agosto, luego de que la Asociación Bancaria acordara aplicar el mismo porcentaje que registró la inflación durante ese mes. De esta manera, el gremio mantiene el mecanismo de revisión de los salarios de acuerdo con la evolución de los precios.

Con la nueva actualización, el salario inicial quedó establecido en $2.505.061. A ese monto se suman $72.413 correspondientes a la participación en las Ganancias (ROE), por lo que el ingreso total de referencia para un trabajador que recién comienza en la actividad llega a $2.577.474.

El incremento alcanza a todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas. También impacta en los adicionales convencionales y no convencionales que perciben los empleados del sector.

Cuánto aumentaron los bancarios en 2026

Con este nuevo ajuste, los salarios del sector acumulan una suba del 21,3% durante los primeros ocho meses de 2026, tomando como referencia las remuneraciones de diciembre de 2025.

El porcentaje representa una aceleración respecto del acumulado registrado un mes antes. Con la actualización de julio, los ingresos habían alcanzado una mejora del 19,3% en los primeros siete meses del año.

Durante el año, La Bancaria aplicó diferentes revisiones: en enero y febrero los aumentos fueron del 2,9%; posteriormente hubo una suba del 2,6%, que llevó el acumulado del primer cuatrimestre al 12,3%, y otra del 2,1% correspondiente a mayo, con la que la mejora llegó al 14,7%.

En julio se aplicó otra actualización del 2,1%, que había llevado el salario inicial más ROE a $2.534.977. Ahora, con el incremento de agosto, ese ingreso asciende a $2.577.474.

Cuánto cobrarán por el Día del Bancario

El acuerdo también modificó el monto mínimo correspondiente al Día del Bancario, que se celebra cada 6 de noviembre.

El nuevo piso quedó establecido en $2.233.175, aunque todavía puede aumentar porque el sindicato aclaró que deberá ser corregido de acuerdo con las próximas actualizaciones salariales.

En julio, este concepto había quedado fijado en $2.196.354. Con el nuevo ajuste, subió $36.820, equivalente a aproximadamente 1,7%.