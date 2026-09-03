El Gobierno nacional fijó por medio de otro decreto una nueva escala para el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) ante el fracaso de las negociaciones entre sindicatos y empresarios en el Consejo del Salario.

La medida, formalizada a través de la Resolución 4/2026 publicada en el Boletín Oficial, establece un esquema de ocho aumentos mensuales consecutivos que elevará el piso de los 376.600 pesos vigentes en agosto hasta los 437.000 pesos en abril de 2027.

Con este incremento nominal de apenas 60.400 pesos en todo el período (cerca del 16%), el indicador se mantiene muy por debajo de las referencias de costo de vida y profundiza la pérdida real del 40,5 por ciento acumulada entre noviembre de 2023 y julio pasado, según estimaciones del IIEP (UBA-Conicet).

El cronograma oficial detallado en la resolución contempla subas progresivas: pasarán a 383.800 pesos en septiembre, 391.200 en octubre, 398.800 en noviembre y 406.400 en diciembre. Ya en 2027, los montos treparán a 414.200 pesos en enero, 422.000 en febrero, 429.600 en marzo y culminarán en 437.000 pesos en abril.

Para los trabajadores jornalizados, la hora pasará de 1.919 pesos en septiembre a 2.185 pesos al finalizar el esquema. La normativa abarca a los alcanzados por la Ley de Contrato de Trabajo, el Régimen Agrario y la Administración Pública Nacional, además de influir como referencia en los pisos y techos de la prestación por desempleo.

La decisión del Poder Ejecutivo se impuso en un escenario de fuerte polarización de posturas. Las centrales sindicales habían exigido llevar el mínimo a 911.000 pesos con proyecciones de 993.000 pesos hacia diciembre, mientras que la propuesta empresaria —ubicada por encima de la oferta oficial— contemplaba rondar los 468.000 pesos en abril de 2027, dejando el decreto del Gobierno unos 31.000 pesos por debajo de las expectativas del sector privado.

Esta actualización se da en el marco de una profunda crisis de ingresos que golpea a los sectores vulnerables. Los nuevos valores contrastan fuertemente con la línea de indigencia de 708.016 pesos y la canasta básica total de 1.564.716 pesos calculadas para una familia tipo.

Un reciente relevamiento del Instituto Periferias en 15 provincias evidenció que el 74,4 por ciento de los hogares en barrios populares no cubre sus gastos mínimos y que el 61,8 por ciento mantiene deudas, destinando un 59,8 por ciento de ese financiamiento a la compra de alimentos.

La dinámica inflacionaria, aun con desaceleración mensual, sigue sin recomponer el poder adquisitivo perdido, tendencia reflejada en agosto cuando el incremento del salario mínimo fue del 1,13 por ciento frente a una inflación del 2,1 por ciento.