La minería argentina alcanzó un nuevo récord histórico durante el primer semestre de 2026, con exportaciones por USD 4.742 millones, aunque detrás de ese crecimiento hubo dos protagonistas principales: el oro y la plata.

Los minerales metalíferos generaron USD 3.559 millones entre enero y junio y representaron el 75,1% de las ventas mineras al exterior, consolidándose como la principal fuente de divisas del sector.

Los datos surgen del último informe elaborado por la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera, dependiente de la Secretaría de Minería de la Nación, que destacó el crecimiento de la actividad exportadora durante los primeros seis meses del año.

El oro, la principal fuente de ingresos

Dentro del segmento metalífero, el oro volvió a ocupar el primer lugar. Sus exportaciones alcanzaron los USD 2.905 millones y explicaron el 61% del total de las ventas mineras argentinas. La plata también tuvo un rol destacado, con exportaciones por USD 562 millones, equivalentes al 12% del total exportado por el sector.

En comparación con el mismo período de 2025, las exportaciones metalíferas crecieron un 58,1%. En ese mismo lapso, las ventas externas de oro aumentaron un 51,2%, mientras que la plata registró una suba del 87,9%.

El litio crece, pero todavía no supera a los metales

Aunque el litio continúa mostrando una fuerte expansión y se convirtió en uno de los minerales con mayor crecimiento del país, todavía se encuentra por debajo del peso exportador del oro y la plata.

Durante el primer semestre de 2026, el litio acumuló exportaciones por USD 1.096 millones, un crecimiento del 185% respecto del mismo período del año pasado.

Ese resultado permitió que el mineral representara el 23,1% de las exportaciones mineras argentinas, aunque sin desplazar a los metalíferos del primer lugar.

Los mercados que reciben los minerales argentinos

Durante junio, los minerales metalíferos también fueron los principales protagonistas de las exportaciones mineras. El segmento alcanzó ventas por USD 515 millones, equivalente al 69,2% del total exportado durante ese mes.

Dentro de esa cifra, el oro aportó USD 386 millones y la plata USD 109 millones. En cuanto a los destinos, Suiza, China, Estados Unidos y Corea del Sur concentraron el 78% de las exportaciones mineras argentinas durante el primer semestre del año.

El informe remarca que en esos mercados los minerales metalíferos representaron cerca de tres cuartas partes de las ventas realizadas.

Una matriz exportadora que sigue dominada por los metales

Los números del primer semestre confirman que, pese al protagonismo creciente del litio en los últimos años, el oro y la plata continúan siendo los grandes generadores de ingresos para la minería argentina.

Con proyectos metalíferos consolidados y nuevas inversiones en desarrollo, estos minerales mantienen un papel central dentro de la matriz exportadora nacional y siguen siendo una de las principales fuentes de ingreso de divisas para el país.