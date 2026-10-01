El gobernador Marcelo Orrego comenzará este jueves 1 de octubre la agenda central de la Argentina Week en París, donde participará junto al presidente Javier Milei, otros mandatarios provinciales y empresarios internacionales. Para San Juan, la misión tendrá como uno de sus principales ejes la promoción de oportunidades vinculadas con la minería, la energía y, especialmente, los proyectos de cobre.

Orrego ya participó este miércoles 30 de septiembre de las primeras actividades del encuentro en la capital francesa. La apertura se realizó en la Embajada de la República Argentina en Francia y reunió a funcionarios nacionales, gobernadores y empresarios. Desde este jueves comenzará el núcleo central de la agenda, con exposiciones, paneles y reuniones con representantes del sector privado.

La comitiva que acompañó a Milei a París para la Argentina Week.

La actividad se concentrará en el Château de la Muette, sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Allí tendrá lugar el plenario multisectorial “Fuerzas que impulsan el crecimiento de la Argentina: hitos y oportunidades de inversión”, que reunirá a autoridades nacionales y provinciales con referentes de grandes compañías.

El discurso de Milei está previsto para las 10:30 de París, las 5:30 de Argentina. La programación contempla paneles vinculados con macroeconomía, energía, minería, agroindustria, comercio, salud y biotecnología. Durante la jornada, el Presidente también mantendrá un encuentro con los gobernadores que viajaron a Francia y una reunión con empresarios.

Los funcionarios, durante la jornada inaugural de Argentina Week.

Entre los ejecutivos anunciados se encuentran Patrick Pouyanné, CEO de TotalEnergies; Gary Nagle, CEO de Glencore; Héctor Grisi, CEO de Santander; Margarita Louis-Dreyfus, presidenta de Louis Dreyfus Company, y Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

San Juan busca captar inversiones mineras

Orrego participa de la misión acompañado por el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, además de representantes vinculados con proyectos mineros de la provincia. La intención será aprovechar los encuentros con empresarios internacionales para presentar el escenario productivo sanjuanino y generar contactos alrededor de sus principales desarrollos.

Uno de los ejes será el cobre, mineral que ocupa un lugar central en la estrategia minera provincial. San Juan cuenta actualmente con cuatro proyectos mineros aprobados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI): Los Azules, la ampliación de Veladero, Carbonatos Profundos de Gualcamayo y Vicuña, este último integrado por los yacimientos Josemaría y Filo del Sol.

La incorporación de Vicuña al régimen fue formalizada mediante la Resolución 1154/2026 del Ministerio de Economía. La iniciativa contempla la extracción, producción y exportación de cobre, oro y plata de Josemaría y Filo del Sol, además del desarrollo de infraestructura necesaria para el proyecto.

La agenda tendrá además la presencia de compañías con intereses directos en San Juan. Gary Nagle, CEO de Glencore, participará de los encuentros en París, mientras que representantes de Los Azules también forman parte de las actividades vinculadas con energía y minerales críticos.

El viernes será el turno de Orrego

Aunque este jueves concentrará buena parte de la actividad general de Argentina Week, el momento de mayor protagonismo para San Juan llegará el viernes 2 de octubre. Ese día, Orrego fue invitado como expositor en una mesa dedicada a Energía y Minería, donde presentará aspectos vinculados con el potencial productivo de la provincia.

La participación del mandatario también se vincula con su rol dentro de la Mesa del Cobre, espacio integrado por provincias productoras que busca coordinar políticas y acciones relacionadas con el desarrollo cuprífero. Orrego fue designado como su primer presidente.

La jornada del viernes incluirá además actividades vinculadas con energía, minerales críticos y sector nuclear en la sede de la Agencia Internacional de Energía. Allí está prevista también la participación de Michael Meding, referente de Los Azules, en un panel sobre tendencias globales en energía y minería, inversiones y el posicionamiento argentino dentro del escenario energético internacional.

Para San Juan, la agenda en París representa una instancia para presentar sus proyectos mineros y energéticos ante empresas y potenciales inversores internacionales.

Dentro de la misión argentina, la provincia buscará poner el foco especialmente en la minería y el cobre. La participación de Orrego durante este jueves y su exposición del viernes estarán orientadas a generar contactos con compañías internacionales y presentar los proyectos que atraviesan distintas etapas de desarrollo en territorio sanjuanino.