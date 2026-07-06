El gobernador Marcelo Orrego confirmó que en las próximas semanas encabezará una misión junto al ministro de Economía y parte del equipo económico para presentar el potencial de San Juan ante fondos internacionales y entidades financieras, con el objetivo de avanzar en la emisión del bono por hasta US$600 millones que fue aprobado por la Cámara de Diputados. La agenda incluirá reuniones en el Consejo de las Américas y contactos con inversores vinculados a mercados como Nueva York y Londres, donde la Provincia buscará captar financiamiento para ejecutar obras de infraestructura.

El mandatario explicó que la colocación de los bonos ingresó en una nueva etapa luego de la aprobación legislativa y adelantó que la estrategia será mostrar la solidez económica de la provincia ante potenciales inversores.

"Dentro de muy poco tiempo nos tocará avanzar en la emisión, pero en este caso viene dentro de un proceso que lo vamos a hacer con el ministro de Economía y una o dos personas más del equipo. Asistiremos al Consejo de las Américas, donde además tendremos la oportunidad de mostrar todo nuestro potencial en JP Morgan y en los distintos fondos que hay no solo en el mercado de la Bolsa de Nueva York, sino también en otros mercados internacionales, como puede ser Londres, que son los lugares fundamentales donde tenemos la oportunidad de colocar eso", afirmó.

Según indicó Orrego, el objetivo será presentar a San Juan como una provincia confiable para atraer inversiones vinculadas a infraestructura. "Estoy convencido de que lo vamos a hacer de manera muy contundente", aseguró.

Una provincia con respaldo fiscal

El gobernador sostuvo que la situación financiera de San Juan representa una fortaleza al momento de salir a los mercados en busca de financiamiento.

"San Juan claramente es una provincia que tiene una condición fiscal importante, y esto lo digo con mucha humildad, pero también con mucho orgullo. Eso nos pone en la posibilidad de colocar esos bonos tanto en el mercado internacional como en el mercado local", señaló.

En ese sentido, remarcó que el objetivo de los recursos será financiar obras estratégicas para la provincia. "Desde ahí empezar a trabajar en obras de infraestructura que le vengan muy bien a San Juan", agregó.

El paso siguiente tras la aprobación legislativa

La Cámara de Diputados autorizó días atrás al Poder Ejecutivo a gestionar un programa de financiamiento por hasta US$600 millones. La norma habilita a la Provincia a emitir títulos en los mercados nacional e internacional, además de acceder a otras herramientas de crédito, siempre con destino a proyectos de infraestructura.

Con el aval legislativo obtenido, el Gobierno provincial inició ahora la etapa de promoción de la provincia ante bancos de inversión y fondos internacionales, una instancia clave para despertar el interés de potenciales compradores de los bonos.

La participación en el Consejo de las Américas forma parte de esa estrategia. Allí, Orrego y el equipo económico expondrán el potencial productivo de San Juan, las perspectivas de crecimiento de sectores como la minería, la energía y la infraestructura, además de los indicadores fiscales que, según el mandatario, posicionan a la provincia en condiciones competitivas para acceder a financiamiento en los mercados internacionales.

De concretarse la colocación, el Gobierno prevé destinar los recursos a un plan de obras considerado estratégico para acompañar el crecimiento económico y mejorar la infraestructura provincial.