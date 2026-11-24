El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, encabezó este martes 24 la entrega de 25 viviendas correspondientes a la segunda etapa del barrio Malvinas Nos Une, en Angaco, y confirmó dónde se realizarán las próximas entregas de barrios. Se trata de los departamentos de Sarmiento y San Martín, donde más de 320 familias accederán a sus casas.

“Me quedan entregar 266 viviendas que van a ser en el departamento de Sarmiento y después también una parte más que importante, cerca de 60 viviendas en el departamento de San Martín”, adelantó Orrego. De acuerdo con el cronograma de entregas que había trascendido anteriormente, se trata de los barrios Solar del Sur II y Caraballo II, respectivamente.

Respecto a la actividad de este martes en Angaco, el gobernador explicó que las 25 viviendas entregadas forman parte de un conjunto de 50 unidades habitacionales del barrio Malvinas Nos Une. El complejo está ubicado en calle 21 de Febrero, entre Nacional y Zapata, en el distrito Las Tapias.

“Entregar viviendas es fundamental porque uno no entrega solamente la llave de una vivienda, entrega seguridad a la familia, tranquilidad y, por supuesto, la posibilidad de construir un futuro mejor”, expresó.

El mandatario también hizo referencia al ritmo de ejecución de la obra pública provincial y a los distintos proyectos de infraestructura que se encuentran en marcha.

“Las políticas en materia de infraestructura de la provincia de San Juan están siendo realmente agresivas, importantes, en el mejor de los sentidos, porque tenemos muchos frentes abiertos y avanzando a toda máquina”, sostuvo.

La construcción de otras 2.240 viviendas

Más allá de las próximas entregas en Sarmiento y San Martín, Orrego ratificó la continuidad de la construcción de viviendas mediante el plan de 30 barrios que impulsa su gestión con financiamiento internacional.

“Vamos a continuar con este programa de viviendas, al que además se le suman las 2.240 viviendas que vamos a desarrollar a través de los bonos internacionales que aplicó San Juan”, concluyó.

Por el momento, el gobernador no precisó las fechas en las que se concretarán las próximas entregas.