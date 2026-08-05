Orrego firmó un convenio con Vicuña: US$250 M para San Juan

El gobernador Marcelo Orrego encabezó la firma de un acuerdo entre el Gobierno de San Juan y Minera Vicuña Argentina, mediante el cual la provincia recibirá un aporte anticipado de US$250 millones para financiar obras estratégicas de infraestructura varios años antes del inicio de la producción del proyecto minero.

“Hoy es un día histórico para San Juan. Acabamos de firmar con la empresa Minera Vicuña Argentina un acuerdo que marca un hito en la historia minera de nuestra provincia”, afirmó el mandatario durante el anuncio.

El convenio establece que los fondos serán fijos, no reembolsables y no compensables. El dinero deberá utilizarse exclusivamente para ejecutar infraestructura vial, hídrica y de saneamiento, con el objetivo de impulsar el desarrollo productivo, agroindustrial, energético y turístico de la provincia.

“Son US$250 millones que no son una promesa ni una expectativa, sino un compromiso firmado de carácter fijo, no reembolsable ni compensable”, remarcó Orrego.

La comitiva de Vicuña estuvo encabezada por el director ejecutivo de la compañía, Ron Hochstein, y el country director, José Morea. El acuerdo será remitido a la Cámara de Diputados de San Juan para su tratamiento y ratificación mediante una ley.

Desde el Gobierno provincial destacaron que se trata de un entendimiento sin precedentes, debido a que por primera vez una empresa minera realizará un aporte económico de esta magnitud antes de comenzar la explotación.

“Estas obras no solo acompañarán el crecimiento de la minería, sino que van a mejorar las condiciones para el desarrollo agroindustrial, turístico, energético y productivo. Y lo más importante de todo: impulsar la generación de empleo”, señaló el gobernador.

Un fideicomiso para infraestructura

El acta acuerdo también contempla la creación de un fideicomiso de infraestructura pública, que será financiado mediante un aporte adicional equivalente al 1,5% del valor bruto de facturación del proyecto.

Estos recursos serán administrados, auditados y ejecutados por el Estado provincial mediante los mecanismos establecidos en la normativa de contratación pública. Según explicó Orrego, el esquema permitirá asegurar “trazabilidad, un destino específico para cada inversión y el control de su ejecución”.

El convenio también ratifica el régimen de regalías mineras vigente y establece que, desde el inicio formal de la explotación, se aplicará el 3% sobre el valor bruto de facturación.

“Reglas claras y previsibles dan certeza a la provincia y también a los inversores, porque la seguridad jurídica es la base sobre la que se construye la confianza”, sostuvo el mandatario.

Fin de una controversia administrativa

Otro de los puntos centrales del acuerdo es la finalización de la controversia administrativa que la compañía mantenía desde 2022 en relación con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Desde el Ejecutivo indicaron que esta definición permitirá brindar previsibilidad y seguridad jurídica para el avance del proyecto.

Además, Minera Vicuña se comprometió a financiar con recursos propios distintas obras necesarias para la operación. Entre ellas aparecen la construcción de la línea eléctrica y del Corredor Norte, el tramo vial que conectará Angualasto con el emprendimiento minero.

La firma fue el resultado de más de un año y medio de negociaciones iniciadas durante la feria minera PDAC de 2025, en Toronto, y continuadas en reuniones desarrolladas en San Juan, Buenos Aires, Santiago de Chile, Vancouver y Nueva York.

“Este acuerdo es fruto de un gobierno que salió a buscar inversiones, que entendió que los tiempos han cambiado y no se quedó esperando, sino que trabaja para generar y aprovechar oportunidades”, afirmó Orrego.

El gobernador cerró al destacar que el convenio permitirá transformar la inversión minera en infraestructura para la provincia: “Hoy firmamos mucho más que un acuerdo. Firmamos la certeza de que el crecimiento minero se va a traducir en obras”.

Dato

Los fondos serán fijos, no reembolsables y no compensables