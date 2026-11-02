El gobernador Marcelo Orrego inauguró el nuevo edificio de la Escuela Werfield Salinas, ubicado en Chimbas, y destacó la importancia de invertir en infraestructura educativa para el futuro de la provincia. La obra comprende casi mil metros cuadrados cubiertos y permitirá que cerca de 300 alumnos y más de 80 docentes desarrollen sus actividades en mejores condiciones.

La inauguración se realizó este lunes por la mañana. FOTO: DIARIO HUARPE.

"Siempre siento una enorme felicidad cuando tengo la oportunidad de inaugurar una escuela, porque estamos trabajando para el futuro de los sanjuaninos", expresó el mandatario durante el acto. Además, destacó que los estudiantes contarán con distintos espacios dentro del establecimiento.

Un edificio para casi 300 alumnos

El nuevo establecimiento educativo cuenta con espacios destinados a los alumnos y docentes que integran la comunidad. FOTO: DIARIO HUARPE.

La nueva infraestructura permitirá que toda la comunidad educativa de la Escuela Werfield Salinas funcione en un mismo establecimiento, con estudiantes distribuidos en los turnos mañana y tarde. Hasta ahora, la institución funcionaba en calle Necochea y Benavidez, donde compartía el edificio con una escuela primaria.

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, explicó que la decisión de trasladar la escuela respondió a la posibilidad de contar con un espacio más adecuado y también incorporar estudiantes de la zona del Parque Santa María. "Entendimos que este nuevo edificio podía ser muy beneficioso para trasladar la institución, que no queda muy lejos de acá", señaló.

Una de las escuelas innovadoras de San Juan

La nueva sede de la Escuela Werfield Salinas cuenta con casi mil metros cuadrados cubiertos y recibirá a cerca de 300 alumnos.FOTO: DIARIO HUARPE.

Fuentes destacó que la Werfield Salinas forma parte del programa Transformar la Secundaria y de las secundarias innovadoras, que proponen nuevas formas de aprendizaje. Actualmente, la provincia cuenta con 11 escuelas piloto y la institución de Chimbas integra ese grupo.

La funcionaria valoró que los alumnos puedan contar con instalaciones adecuadas y que toda la comunidad educativa comparta el mismo establecimiento. También felicitó al director Fabricio por la inauguración y reafirmó el compromiso de continuar trabajando por una educación de calidad en los 19 departamentos de San Juan.

El objetivo de fortalecer la educación

Durante sus declaraciones, la ministra sostuvo que la inauguración representa un avance para la comunidad educativa y para la propuesta de transformación de la escuela secundaria. El nuevo edificio permitirá desarrollar las actividades escolares en un espacio propio y con mejores condiciones para alumnos y docentes.