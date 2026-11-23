El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, se animó a poner a prueba sus conocimientos durante su visita al stand de GRUPO HUARPE en la última noche de la Fiesta Nacional del Sol 2026. El mandatario participó del juego de UPD, que desafía a los visitantes con preguntas de la escuela secundaria para participar por un viaje a Bariloche. Sin embargo, la suerte le tenía preparada una consigna que lo hizo pensar antes de responder.

Todo comenzó cuando, en medio de su recorrida por el predio, Orrego aceptó acercarse al espacio de UPD para participar del desafío. Antes de girar la ruleta, le preguntaron cómo había sido su paso por la secundaria y si se consideraba un buen alumno.

"Era un tipo que trataba de no llevarse nada, porque si no me quedaba sin vacaciones. Así que siempre estudié para que me fuera bien", recordó entre risas.

Cuando llegó el momento de hablar de sus materias favoritas, el gobernador reconoció que Historia siempre había sido una de sus preferidas. Pero la ruleta tenía otros planes y terminó llevándolo a una asignatura diferente.

La pregunta que puso a prueba al gobernador

La suerte determinó que Orrego debía responder una consigna de Lengua. Y no era precisamente una pregunta sencilla, según advirtieron desde la conducción del juego.

Con apenas 15 segundos para elegir entre cuatro alternativas, el mandatario tuvo que identificar qué figura literaria aparecía en el verso "Mi querido San Juan, el ventanal de Cuyo".

Las opciones eran: rima, rima consonante, metáfora o narración.

Después de escuchar atentamente la consigna y las posibles respuestas, Orrego se inclinó por la tercera alternativa: *metáfora*.

La expectativa se mantuvo hasta que llegó la confirmación. ¡La respuesta era correcta! El gobernador había superado el desafío y recibió las felicitaciones de quienes conducían el juego. "Zafamos, zafamos", lanzó divertido después de conocer el resultado.

Así, Orrego terminó sumándose a la propuesta de UPD de GRUPO HUARPE, una de las actividades que durante la Fiesta Nacional del Sol invitó a los visitantes a volver por unos minutos a la escuela, recordar viejos conocimientos y participar por un viaje a Bariloche.