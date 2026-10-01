El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, destacó el reconocimiento que el presidente Javier Milei hizo a la provincia durante la Argentina Week, que se desarrolla en París, Francia. El mandatario provincial expresó su satisfacción por la mención presidencial y aseguró: "Nos llena de orgullo saber que el mundo confía en San Juan". Además, resaltó el interés de los inversores internacionales en los sectores minero, energético, turístico y agroindustrial.

Orrego participa del encuentro internacional acompañado por el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, y el ministro de Minería, Juan Pablo Perea. La comitiva sanjuanina busca promocionar las oportunidades de inversión que ofrece la provincia y establecer vínculos con empresarios y representantes de distintos sectores productivos.

Durante la jornada de este jueves 1 de octubre, desarrollada en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Milei expuso ante empresarios e inversores europeos. En su discurso, hizo referencia a la actividad minera y destacó la reciente colocación de un bono provincial por 600 millones de dólares, que recibió una demanda superior al monto emitido.

Consultado sobre la importancia de que el presidente haya mencionado a San Juan como ejemplo ante los inversores internacionales, Orrego reconoció que no había mantenido ninguna conversación previa con el jefe de Estado sobre el tema.

"Nos llena de orgullo saber que el mundo confía en San Juan, porque, en definitiva, la palabra San Juan y futuro es como que estaban divorciadas, y los sanjuaninos entendimos que son palabras que tienen una comunión", manifestó el gobernador en una entrevista en Canal 8.

En ese sentido, consideró que la provincia tiene la posibilidad de convertirse en protagonista de la transición energética, especialmente por sus reservas de cobre, un mineral estratégico para el desarrollo de nuevas tecnologías y energías limpias.

El bono provincial y las inversiones internacionales

Uno de los puntos que Orrego destacó durante la entrevista fue la reciente colocación del bono provincial por 600 millones de dólares, una operación que despertó el interés de los mercados internacionales.

Según explicó, la provincia consiguió concretar la emisión pese a un escenario financiero complejo, marcado por el incremento de las tasas de interés en Estados Unidos y las variaciones del riesgo país. La operación recibió ofertas por 1.037 millones de dólares, provenientes de 67 fondos e inversores, lo que representó una demanda aproximadamente un 73% superior al monto finalmente colocado.

"Eso identifica a San Juan como una provincia confiable, una jurisdicción que está abierta a que vengan muchas inversiones", sostuvo el mandatario.

Asimismo, remarcó que el principal objetivo de atraer capitales es generar nuevas oportunidades laborales y fortalecer la economía provincial.

Orrego también reveló que mantuvo tres reuniones con fondos de inversión interesados en distintos sectores de San Juan. Entre los contactos mencionó a representantes de cadenas hoteleras y empresas vinculadas con la agroindustria, además de los encuentros relacionados con la actividad minera.

El cobre y la energía, los ejes de la agenda en París

La minería tendrá un lugar central en la agenda del gobernador durante este viernes 2 de octubre, cuando participe como expositor en una mesa dedicada a la energía y la actividad minera.

Orrego adelantó que presentará las oportunidades que ofrece San Juan para la transición energética y destacará que seis de los diez principales proyectos de cobre de Argentina se encuentran en territorio provincial.

También hará referencia al acuerdo alcanzado con la empresa Vicuña, que contempla un aporte de 250 millones de dólares destinado a obras de infraestructura vinculadas con el desarrollo minero y productivo.

En materia energética, el mandatario resaltó el posicionamiento de San Juan en la generación de energía fotovoltaica y su complementariedad con los proyectos mineros.

Además, mencionó los avances para comenzar a fabricar paneles solares en la provincia, a partir de la incorporación de maquinaria proveniente de China. Según sus estimaciones, la producción podría ponerse en marcha entre fines de este año y principios de 2027.

Finalmente, Orrego sostuvo que los recursos naturales y la formación de los trabajadores sanjuaninos son dos elementos fundamentales para el desarrollo provincial. En ese marco, insistió en que las inversiones deben traducirse en infraestructura, crecimiento productivo y oportunidades de empleo.