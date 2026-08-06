El gobernador Marcelo Orrego confirmó que la intervención de la Ruta Nacional 40 Norte, entre Albardón y Jáchal, será una de las obras que la Provincia financiará con los US$250 millones aportados por Vicuña. Se trata de una de las primeras definiciones oficiales sobre el destino de los recursos establecidos en el acuerdo.

“Una de las obras más importantes es la Ruta 40 Norte, fundamental para la producción. Esto es cumplir con la palabra dada”, afirmó el mandatario durante una rueda de prensa.

Según detalló Orrego, el proyecto contempla la construcción de una doble calzada desde Albardón hasta la zona del Circuito San Juan Villicum. Desde ese punto, está prevista la repavimentación completa de la traza hasta Jáchal.

“La obra irá desde Albardón, pasando por el Villicum, hasta Jáchal. La ruta está destruida. Con esto avanzamos con el potencial de los departamentos más alejados”, sostuvo.

El gobernador había explicado que la intervención será estratégica no solo para acompañar el crecimiento de la minería, sino también para mejorar las condiciones de la agricultura, la agroindustria, el turismo, el comercio y el transporte.

Un corredor clave para el norte

La Ruta 40 Norte constituye el principal corredor vial entre el Gran San Juan y Jáchal. Su trazado atraviesa Albardón y también resulta fundamental para la conexión de los departamentos Iglesia y Calingasta con el resto de la provincia.

Como antecedente, en 2021 quedó habilitado el tramo convertido en autopista entre Capital, Chimbas y Albardón. Aquella intervención comprendió cerca de seis kilómetros del acceso norte, pero las mejoras no continuaron hacia Jáchal.

Además, en 2022 se había firmado un convenio para mejorar sectores de la RN 40 camino a Jáchal, con trabajos de alteo, pavimentación y reemplazo de badenes por alcantarillas.

En marzo de 2026, el Gobierno provincial ya había iniciado gestiones con Vicuña para obtener financiamiento destinado a la recuperación del corredor entre Albardón y San Roque. En ese momento se habló de una inversión estimada en US$80 millones.

La licitación, antes de fin de año

Orrego anticipó que el objetivo es llamar a licitación antes de que termine 2026 y comenzar los trabajos en la Ruta 40 Norte.

“Vamos a hacer realidad que esa Ruta 40 Norte, de una vez por todas, se llame a licitación prácticamente antes de fin de año y que se empiecen los trabajos”, aseguró.

El aporte de Vicuña será de US$250 millones, tendrá carácter único, no reembolsable y no compensable. Los fondos deberán destinarse a infraestructura vial, hídrica y de saneamiento, aunque todavía no se precisó qué monto específico demandará la intervención de la Ruta 40 Norte.

“Mejorando una ruta, no solo mejora la posibilidad de que haya producción. Mejora también el turismo, la agroindustria, la agricultura y lo energético”, concluyó Orrego.