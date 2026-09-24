Orrego, tras colocar US$600 millones: “El mundo confía en San Juan”

El gobernador Marcelo Orrego se expresó luego de que San Juan concretara la colocación de US$600 millones en el mercado internacional y destacó la respuesta que tuvo la operación entre los inversores. “El mundo confía en San Juan y en el futuro que estamos construyendo”, afirmó el mandatario provincial.

La declaración llegó después de una operación en la que la Provincia recibió ofertas por US$1.037 millones, una cifra que superó ampliamente los US$600 millones finalmente colocados. Participaron 67 fondos e inversores y las órdenes provenientes de inversores locales alcanzaron aproximadamente los US$360 millones.

“El mundo confía en San Juan”

A través de sus redes sociales, Orrego puso el foco especialmente en el nivel de demanda que alcanzó la emisión y vinculó ese resultado con las perspectivas económicas de la provincia.

“Logramos colocar 600 millones de dólares en el mercado internacional, con una demanda que superó los 1.000 millones de dólares”, expresó el gobernador.

La colocación cerró con un cupón anual del 9,55% y el financiamiento tendrá como destino obras de infraestructura y gastos de capital. De acuerdo con lo autorizado por la ley provincial que habilitó la operación, los recursos podrán aplicarse a inversión pública en áreas como infraestructura vial, hídrica, sanitaria, energética, habitacional, educación, salud y seguridad.

Orrego también planteó que la respuesta obtenida en el mercado deberá traducirse en proyectos concretos dentro de San Juan. “Esta confianza se traduce en oportunidades concretas: más infraestructura, más desarrollo y más trabajo para las familias sanjuaninas”, sostuvo.

El Gobierno provincial viene señalando que la búsqueda de financiamiento tiene como objetivo anticiparse a las necesidades de infraestructura que podría generar el crecimiento económico y productivo de San Juan, particularmente ante las perspectivas vinculadas con los grandes proyectos mineros.

Una demanda superior al monto colocado

La Provincia salió al mercado por US$600 millones, pero las ofertas recibidas alcanzaron los US$1.037 millones. Ese nivel de demanda fue uno de los puntos que Orrego eligió destacar públicamente tras conocerse el resultado de la operación.

El bono tendrá un plazo de nueve años. Los intereses se pagarán semestralmente y la devolución del capital comenzará en 2033, con vencimientos previstos también para 2034 y 2035.

Con la colocación ya concretada, el Ejecutivo provincial ahora tendrá como próximo desafío avanzar en la utilización de esos recursos dentro de los destinos habilitados por la normativa que autorizó el financiamiento.