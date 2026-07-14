La paritaria docente en San Juan concluyó este lunes con un acuerdo entre el Gobierno provincial y los gremios UDAP, UDA y AMET, que aceptaron la última propuesta salarial presentada por el Ejecutivo. La decisión se formalizó durante la reunión realizada en la Subsecretaría de Trabajo y puso fin a varias semanas de negociación.

Como parte del entendimiento, las partes acordaron reabrir la discusión salarial el próximo 8 de noviembre, cuando volverán a analizar la evolución de la inflación, los recursos provinciales y el impacto de los incrementos otorgados sobre los haberes docentes.

La oferta aceptada incorpora mejoras escalonadas entre julio y octubre sobre distintos componentes del salario y fue presentada por el Gobierno tras introducir modificaciones al planteo inicial durante las últimas rondas de negociación.

Cómo queda el aumento para los docentes

El acuerdo establece la incorporación de cuatro puntos al nomenclador para todos los cargos docentes desde julio, una mejora que alcanza a la totalidad de los trabajadores del sector.

También dispone un incremento del 10% en el adicional Nueva Conectividad San Juan, que se liquidará en dos tramos: un 5% en julio y otro 5% en septiembre.

En relación con el valor índice, las partes acordaron una actualización del 3% en agosto, calculada sobre los haberes de junio, y un nuevo incremento del 3% en octubre, aplicado sobre el valor índice vigente en agosto.

Otro de los puntos incorporados al acuerdo es la actualización del código E60, que pasará de 50 a 55 puntos desde septiembre, una mejora que había sido reclamada por los gremios durante la negociación.

Además, el Gobierno aceptó incrementar los porcentajes correspondientes a los radios desfavorables, beneficio que alcanza a los docentes que desempeñan funciones en zonas con condiciones especiales. Desde octubre, los valores quedarán establecidos de la siguiente manera: el Radio 4 pasará del 95% al 100%, el Radio 5 aumentará del 115% al 120%, el Radio 6 se incrementará del 135% al 140% y el Radio 7 subirá del 155% al 160%.

Si bien la propuesta incorporó varios de los planteos realizados por las organizaciones sindicales, no incluyó la totalidad de los pedidos. Entre los reclamos que quedaron fuera del acuerdo figuraban un incremento del 22% para el adicional de conectividad y una actualización del código E60 hasta los 60 puntos.

Cuándo volverán a negociar

Con la firma del acta paritaria, el acuerdo quedó formalmente cerrado para este tramo del año. Sin embargo, el Gobierno y los gremios fijaron una cláusula de revisión para el 8 de noviembre, instancia en la que volverán a reunirse para evaluar la evolución de la inflación, la situación de las finanzas provinciales y la necesidad de aplicar una nueva actualización salarial.