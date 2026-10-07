La continuidad del paro de colectivos en San Juan quedó supeditada a una respuesta sobre una deuda salarial que los trabajadores aseguran que se acumula desde abril. Gustavo Gavia, delegado de la UTA en El Triunfo, explicó que los choferes resolvieron no prestar servicio hasta obtener una solución al reclamo.

"Nos informaron que a las 10 nos vamos a reunir para definir cómo continuamos. Si nos dan una solución y depositan la parte salarial que nos están debiendo, todos los trabajadores van a salir a la calle", señaló Gavia en Canal 13 San Juan.

El delegado explicó que el conflicto comenzó con una retención de servicio y se extendió luego a trabajadores de distintas empresas. "Hay muchos compañeros de otras empresas que tampoco quieren salir. Acá también tomamos la decisión de no salir porque queremos cobrar lo que se nos debe", sostuvo.

"El reclamo es por una deuda salarial que se viene acumulando desde abril. Además, había un aumento salarial que debía liquidarse ayer y finalmente no fue depositado", afirmó.

Reclamo por pagos que se acumulan

Gavia aseguró que los trabajadores vienen atravesando situaciones similares y cuestionó la modalidad con la que, según indicó, se fueron cancelando compromisos anteriores.

"Ya son varias las veces que nos dicen que van a pagar y después terminan abonando en dos o tres cuotas. Nosotros queremos cobrar la deuda que corresponde", manifestó.

El delegado confirmó además que el reclamo alcanza a las empresas de transporte de toda la provincia. "Todas las empresas de San Juan están en esta situación", aseguró.

Sin contacto con los empresarios

Hasta las primeras horas de la mañana, los trabajadores tampoco habían recibido comunicaciones de los responsables de las empresas. "Todavía no hemos tomado contacto con ningún empresario ni recibimos ningún llamado. Estamos acá desde primera hora y no hay nadie", expresó Gavia.

El delegado sostuvo que los trabajadores esperan una solución que permita levantar la medida. "Entendemos que el empresario produce en función de lo que le debe el Gobierno, mientras nosotros trabajamos para empresas privadas. Creo que deberían reunirse y encontrar una solución para nosotros", señaló.

Por ahora, los choferes mantienen la medida de fuerza a la espera de una definición. "Nuestro propósito es cobrar la deuda, nada más. Hasta que no nos den una solución, la medida continúa", concluyó Gavia.