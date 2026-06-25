Milagros tiene 23 años, vive en Pedernal y necesita con urgencia una silla de ruedas especial para mejorar su calidad de vida. La joven tiene parálisis cerebral y compromiso muscular desde su nacimiento, no puede caminar y depende de la asistencia permanente de su tía, Patricia Canteros.

La silla que utiliza actualmente está deteriorada, con partes quebradas y funciones muy limitadas. Por eso, Patricia decidió hacer público el caso y pedir ayuda a la comunidad sanjuanina. Su objetivo es conseguir una silla adaptada a la condición de Milagros, que le permita estar más cómoda, segura y con mayor autonomía.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Patricia contó que hace tiempo intenta encontrar una respuesta, pero aseguró que no logró avanzar con ninguna gestión. “Ya no puedo más, no sé a quién más recurrir para que me escuchen”, expresó la mujer, que atraviesa una situación económica compleja y dedica gran parte del día al cuidado de su sobrina.

Patricia relató que pidió asistencia en la Municipalidad de Sarmiento y que presentó una carta dirigida al intendente Alfredo Castro. Según dijo, fue atendida por un colaborador y recibió una promesa de ayuda, pero nunca tuvo una respuesta concreta. “Me prometió ayudarme, le había entregado una carta y se la di en sus manos personalmente. Nunca me contestó”, afirmó.

La mujer también aseguró que recorrió oficinas administrativas del municipio y del Centro Cívico, para consultar si existía algún programa que pudiera facilitar el acceso a una silla de ruedas especial. De acuerdo con su testimonio, le dijeron que no había una vía disponible para resolver el caso.

“A todas las personas que estuve solicitando para acceder a una silla de ruedas especial para ella, me dijeron que en la provincia no pueden hacerlo. Que no hay ningún programa o plan que pueda permitirme acceder a la silla”, sostuvo Patricia.

La situación económica complica cualquier posibilidad de comprar el elemento. Milagros percibe una pensión por discapacidad otorgada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), pero Patricia aseguró que los ingresos, cercanos a los $300.000, no alcanzan para cubrir gastos básicos.

Además, la mujer explicó que no puede trabajar porque debe cuidar a su sobrina. Durante un tiempo logró ingresos con la venta de pan, semitas, pizzas y empanadas, pero dijo que en Pedernal esa alternativa se volvió casi imposible. “Acá en el campo todo el trabajo se terminó. Tampoco hay turismo para que pueda llegar a vender”, manifestó.

Patricia contó que antes vivían en Rivadavia, pero que debieron mudarse a Pedernal por el aumento de los alquileres. La distancia con el Gran San Juan y las dificultades de comunicación profundizaron el aislamiento.

La tía de Milagros también señaló que intentó avanzar mediante la obra social de su sobrina, pero aseguró que tampoco obtuvo respuestas. “Depende de la obra social Profe, que es nacional, pero no nos dan cobertura y tampoco nos consiguen la silla que necesitamos”, dijo.

Ante ese panorama, Patricia apeló a la solidaridad de la comunidad, instituciones, empresas u organismos que puedan colaborar. “Ella no puede vivir así. Esta silla que necesitamos le va a mejorar mucho. No sé cuánto pueda costar, pero nos hace mucha falta para que pueda vivir dignamente”, expresó.

Por las dificultades de señal en la zona, Patricia aclaró que no pueden recibir llamadas comunes por celular. Quienes puedan colaborar con Milagros pueden comunicarse únicamente por WhatsApp al 2645781417.