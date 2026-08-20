El ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, cuestionó al exministro de Minería provincial y exsecretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, por la falta de avances durante los ocho años previos y defendió las medidas impulsadas por la gestión de Marcelo Orrego para generar nuevas condiciones para la actividad.

Perea recordó que, tras el desarrollo de los principales yacimientos de oro durante el gobierno de José Luis Gioja, la minería provincial atravesó “una meseta de ocho años”. En ese punto, apuntó contra la gestión de Hensel: “Incluso en esos ocho años tuvimos un secretario de Minería de la Nación”. Y agregó: “Tuvimos un secretario de Minería de Nación, sanjuanino, junto con el ministro de Minería de ese momento bajo el mismo color político nacional y del gobernador y no se animaron a hablar de eso”, afirmó en el Café de la Política que se emite por HUARPE TV.

Como parte de ese cuestionamiento, el ministro puso como ejemplo la legislación sobre glaciares y reivindicó la aclaratoria impulsada durante la actual gestión. “La ley aclaratoria de glaciares, una ley ambigua de 15 años que nadie se animó a hablar de ella cuando es una ley que, lo dije en esta misma meseta, no viene a proteger menos, sino que viene a proteger mejor y a lo que debe proteger”, sostuvo.

Perea vinculó esa modificación con la necesidad de dar previsibilidad a los inversores. “Con esa ambigüedad no iba a venir una inversión. Vos no vas a invertir en un lugar que es ambientalmente ambiguo, vas a invertir en una jurisdicción segura que hay reglas de juego claras”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que la aclaratoria de Glaciares, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones y las decisiones adoptadas por la Provincia forman parte de las condiciones que permitieron avanzar hacia acuerdos como el de Vicuña.

Perea apuntó contra la oposición por sus críticas

El ministro también cuestionó las críticas de los legisladores opositores al convenio con Vicuña y consideró que detrás de algunos planteos existen motivaciones partidarias. “Yo creo que sí, no me cabe duda”, respondió al ser consultado sobre si las objeciones podían responder a una intención política. “Me parece que sí, que es intencional”, agregó.

Perea habló de “el famoso tirando piedras del peronismo, el famoso ponerle palos en la rueda” y contrapuso dos modelos. “Hay un modelo que es el desarrollo y el de buscar oportunidades, que es uno de los ejemplos centrales de la Argentina, es el doctor Orrego; y otro ejemplo, que pueden ser el de gobernadores de provincias vecinas, que es el ejemplo del atraso”, afirmó.

El funcionario también cuestionó que se plantearan objeciones que, según su mirada, podían resolverse con la lectura del convenio y la documentación ambiental. “Me han hecho dos preguntas, las he contestado”, sostuvo.

Finalmente, defendió la política minera del Gobierno provincial y resumió su posición con una frase que apuntó a correr el debate de la disputa partidaria: “Más allá de la política está San Juan”. Para Perea, la minería debe convertirse en una herramienta de desarrollo para el resto de las actividades productivas de la provincia.

Textuales

Juan Pablo Perea / Ministro de Minería