Perea aseguró que el acuerdo con Vicuña “es mucho más” que una obra vial

El ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, destacó los beneficios que, según afirmó, tendrá para la provincia el acuerdo alcanzado con Vicuña Corp, al considerar que el convenio permitirá avanzar en infraestructura y representa una señal de confianza para atraer inversiones.

Durante una entrevista en Café de la Política, por Huarpe TV, Perea remarcó que el acuerdo no se limita al desarrollo de una obra vial, sino que contempla una mirada más amplia sobre las necesidades de infraestructura de San Juan.

El funcionario mencionó entre los principales beneficios las obras viales, hídricas y de saneamiento, además de la posibilidad de mejorar la conectividad y generar condiciones para el desarrollo de distintas actividades económicas.

“No es solamente un convenio que es una ruta, es un convenio que es mucho más, es un convenio que es una señal”, sostuvo.

La Ruta 40 Norte como una de las primeras obras

Entre las obras vinculadas al acuerdo, Perea destacó especialmente la Ruta Nacional 40 Norte, una infraestructura que, según señaló, los sanjuaninos reclaman desde hace aproximadamente 20 años.

El ministro explicó que la obra tendrá impacto más allá de la actividad minera y beneficiará a los departamentos del norte provincial.

“Hablamos de conectividad segura, hablamos de turismo, hablamos de agroindustria, hablamos de ganadería, hablamos de seguridad”, enumeró.

Perea señaló además que la licitación de la obra comenzaría próximamente y la presentó como una de las primeras señales concretas del convenio.

“Primero la obra, después el dinero”

Otro de los aspectos que destacó el ministro es el mecanismo previsto para la ejecución de las obras. Según explicó, el acuerdo establece una modalidad que invierte el esquema habitual de financiamiento.

“Primero la obra, después el dinero”, resumió.

Perea comparó este mecanismo con los sistemas actualmente utilizados para administrar regalías y fideicomisos, donde primero ingresan los fondos y posteriormente se definen los proyectos y las obras.

Según su explicación, el nuevo esquema permitiría contar con una obra concreta antes de que se produzca el ingreso de determinados recursos, lo que consideró una garantía adicional para la provincia.

Una señal de confianza para atraer inversiones

Perea también puso el foco en el impacto que el acuerdo puede tener sobre la llegada de inversiones. Para el funcionario, el convenio representa una muestra de confianza de la empresa hacia San Juan y hacia la política minera provincial.

“Implica confianza en un gobierno y en un gobernador que viene hace mucho tiempo imaginando las cosas de otra manera”, afirmó.

El ministro sostuvo que esta confianza resulta especialmente relevante en un contexto en el que la obra pública nacional dejó de contar con los niveles de financiamiento de años anteriores.

En ese escenario, consideró que la provincia debe buscar nuevas herramientas para desarrollar infraestructura y generar oportunidades de inversión.

Empleo y desarrollo de otros sectores

El funcionario vinculó además el acuerdo con la posibilidad de utilizar la actividad minera como motor para el desarrollo de otros sectores de la economía provincial.

Perea sostuvo que la minería no debe ser considerada únicamente como una actividad productiva aislada, sino como una herramienta para generar oportunidades, infraestructura y puestos de trabajo.

“Había que salir a buscar oportunidades a través de la minería para desarrollar el resto de los sectores productivos de la provincia y para producir empleo para los sanjuaninos”, afirmó.

En esa línea, destacó que las obras de infraestructura pueden generar beneficios para actividades como el turismo, la agroindustria y la ganadería, además de mejorar la conectividad y la seguridad.

Un convenio que excede a la minería

Perea insistió en que el impacto esperado del acuerdo excede al sector minero y planteó que las obras pueden convertirse en infraestructura estratégica para toda la provincia.

El ministro consideró que el convenio representa una oportunidad para avanzar en obras que durante años fueron reclamadas y, al mismo tiempo, fortalecer la confianza necesaria para atraer nuevas inversiones.