El ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, celebró la aprobación del acuerdo entre la Provincia y Vicuña en la Cámara de Diputados y aseguró que la votación representa un paso clave para avanzar en la producción de cobre con reglas definidas. El funcionario destacó especialmente el aporte de US$250 millones para obras antes de que el proyecto entre en producción y la estabilidad de las regalías durante toda la vida del yacimiento.

“El cobre que el mundo va a necesitar está en San Juan y hoy la provincia dio un paso histórico para producirlo con reglas claras. El acuerdo con Vicuña asegura un aporte de US$250 millones para obras antes de que el proyecto empiece a producir”, expresó Perea en sus redes sociales.

La Cámara de Diputados ratificó este miércoles el convenio por 27 votos afirmativos contra nueve negativos, sin abstenciones. Con ese resultado, quedó aprobado el entendimiento impulsado por el Ejecutivo provincial.

Crítica a parte de la oposición

Perea también puso el foco en la previsibilidad que, según sostuvo, genera el convenio para el desarrollo del proyecto.

“Estabiliza las regalías durante toda la vida del yacimiento. La mayoría eligió acompañar este paso histórico; otros optaron por dejar a la provincia en el atraso. San Juan transforma sus recursos en futuro para su gente”, afirmó.

El acuerdo fija las regalías en el 3% durante toda la vida útil del Proyecto Vicuña y establece un aporte de US$250 millones, no reembolsable y no compensable, destinado a financiar infraestructura antes del inicio de la producción.

Los recursos estarán orientados a obras viales, hídricas y de saneamiento. Entre las prioridades señaladas por el Gobierno provincial aparece la Ruta Nacional 40 Norte.

El potencial del cobre sanjuanino

Vicuña reúne los desarrollos Josemaría y Filo del Sol y es uno de los proyectos de cobre de mayor escala previstos en San Juan.

Con su mensaje, Perea buscó vincular la aprobación legislativa con el posicionamiento de la provincia frente a la futura demanda internacional de cobre y con la posibilidad de transformar el desarrollo minero en infraestructura para los sanjuaninos.