Tras la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto que autoriza el financiamiento por hasta US$600 millones para San Juan, el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, se expresó públicamente en sus redes sociales y destacó la importancia de la inversión en infraestructura para el desarrollo productivo de la provincia.

Posteo de Juan Perea en X.

“El desarrollo productivo necesita rutas, energía y logística. Por eso la decisión de avanzar con financiamiento para infraestructura es tan importante”, publicó el funcionario en su cuenta oficial de X, en línea con la postura del Gobierno provincial.

La iniciativa obtuvo 23 votos a favor y 12 en contra en una sesión legislativa marcada por la presencia del gobernador Marcelo Orrego, su gabinete y la participación de intendentes vinculados al peronismo, en un debate atravesado por diferencias internas dentro del justicialismo.

Con la sanción de la norma, el Poder Ejecutivo quedó habilitado a avanzar en la búsqueda de créditos, empréstitos, emisión de bonos y otros instrumentos financieros destinados a financiar obras de infraestructura vial, recursos hídricos, saneamiento, energía y viviendas.

El proyecto había sido presentado públicamente por el gobernador Orrego el lunes 1 de junio durante una conferencia de prensa en Casa de Gobierno. En aquella ocasión, el mandatario anunció el envío de la iniciativa a la Legislatura y explicó que el objetivo central era obtener autorización para acceder a financiamiento exclusivamente destinado a obras de capital.

Desde el Ejecutivo provincial sostuvieron además que la estrategia busca anticiparse al crecimiento que podría generar la llegada de nuevas inversiones, especialmente en el sector minero, considerado clave para la expansión económica de San Juan.