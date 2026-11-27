El Ministerio de Minería de San Juan confirmó oficialmente los nombres que ocuparán los principales cargos de la cartera tras la salida de Roberto Moreno de la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero. En diálogo exclusivo con DIARIO HUARPE, el ministro Juan Pablo Perea, quien se encuentra en Alemania participando del Congreso de Resiliencia organizado por la Federación de la Industria Alemana (BDI) en Berlín, confirmó que Pablo Fernández será el nuevo secretario de Gestión Ambiental y Control Minero, mientras que Romina Gómez asumirá como secretaria Técnica.

"Pablo Fernández va a ser su reemplazante. Pablo hoy día es secretario técnico, pero entró hace muchos años a Minería, trabajó muchos años en la parte de policía minera. Es alguien que conoce perfectamente las entrañas de la gestión ambiental y control minero. Pablo es un hombre, es ingeniero de minas, totalmente probo para ese cargo", afirmó el ministro Perea en la comunicación con este medio.

"La hoja de ruta o el plan de trabajo es uno solo. Solamente cambian los intérpretes de esa primera línea, pero el plan de trabajo es exactamente el mismo", afirmó Perea.

Respecto a la salida de Moreno, el ministro destacó el trabajo conjunto durante estos tres años y los logros alcanzados. "La verdad que ha sido un placer compartir estos tres años con él. Hemos logrado cosas muy importantes juntos, como por ejemplo ser partícipes, junto con el gobernador, principales de lo que fue la ley aclaratoria de glaciares, por ejemplo. Haber hecho juntos también el decreto 007 con lo que ello significó en lo que son los tiempos de las mesas ambientales y haber aumentado un 133% en un año lo que fueron las evaluaciones para la provincia", detalló Perea.

Un recambio planificado

El titular de la cartera minera explicó que la transición ya estaba en marcha y que no se trata de una decisión improvisada. "Ahora toca un momento que con enorme satisfacción que Roberto haya decidido continuar su camino por otro lado, lo cual me llena de orgullo porque en el momento que elegimos el gabinete estaban todos los chicos en otra situación y ver ahora que se está mirando a los funcionarios desde lo privado, la verdad que estamos haciendo las cosas bien", señaló.

Perea remarcó que la forma de trabajo del Ministerio se basa en la integración total del equipo. "Por suerte nosotros tenemos una manera de trabajar que todo el equipo, digamos funcionarios y gabinete, todos nos involucramos en todo. Entonces todos sabemos de lo que habla el otro. Tenemos reunión de gabinete una vez por semana, cada uno explica todo lo que está haciendo en su secretaría. No es algo de por sí y aparte de eso llevan se vienen juntando casi todos los días para que la secretaría no deje ni media hora de estar de seguir en el camino que va. Así que esto ha sido algo que está totalmente planificado", afirmó.

Los perfiles de los nuevos funcionarios

Pablo Fernández, el nuevo secretario de Gestión Ambiental y Control Minero, es ingeniero de minas y se venía desempeñando como secretario Técnico del Ministerio. Su trayectoria en la cartera incluye años de trabajo en el área de policía minera, lo que le otorga un conocimiento profundo de los procesos de control y fiscalización. En los últimos meses, Fernández estuvo al frente de la digitalización de los trámites mineros, un proceso que incluyó la creación del registro digital de productores y la implementación de guías de tránsito con código QR.

Por su parte, Romina Gómez asumirá la Secretaría Técnica que deja Fernández. Gómez es geóloga y se venía desempeñando como directora de Geología del Ministerio. "Es una mujer de formación geóloga que también ha trabajado ya muchos años en la Secretaría Técnica. Cuando asumimos nosotros, confié en ella para hacer de directora y ahora le ha llegado a lo que Pablo se va a cubrir en la Secretaría Técnica, Romina va a ser la secretaria técnica del Ministerio de Minería", explicó Perea.

La salida de Moreno, según pudo saber este medio, se debe a temas personales. Su gestión al frente de la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero dejó números contundentes: bajo su órbita, la Dirección de Evaluación Ambiental Minera (Deam) evaluó 105 Informes de Impacto Ambiental (IIA) en 2025, frente a los 45 de 2024, un aumento del 133%. Además, se emitieron 45 Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), de las cuales 16 fueron para explotación, 16 para exploración y 13 para prospección.

Con este recambio, el Ministerio de Minería busca sostener el ritmo de evaluación y control ambiental que exige el desarrollo de los proyectos de cobre en la provincia, garantizando la seguridad jurídica y la protección del entorno en un contexto de inversiones millonarias.