Perea cruzó a la oposición: “Los argumentos no fueron sólidos”

El ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, cuestionó a los legisladores de la oposición que rechazaron el acuerdo entre la Provincia y Vicuña y sostuvo que los argumentos planteados durante el debate no fueron suficientes para justificar el voto negativo. Sus declaraciones fueron realizadas en Café de la Política, por Huarpe TV, luego de la aprobación del convenio en la Cámara de Diputados por 27 votos contra 9.

Uno de los principales ejes de la crítica de Perea estuvo relacionado con los cuestionamientos al control ambiental. El ministro rechazó la interpretación de que el acuerdo implique una cesión de facultades de la Provincia a la empresa o a tribunales internacionales.

“La provincia no hace ningún tipo de concesión ambiental, ningún tipo de concesión”, afirmó.

En ese sentido, apuntó especialmente contra los planteos formulados por el diputado Mario Herrero, quien había cuestionado durante el debate el alcance del convenio en materia ambiental y de soberanía.

“Los argumentos se caen con tener el acuerdo en mano”

Perea consideró que las objeciones de la oposición podían despejarse con la lectura del convenio y de la documentación ambiental que, según aseguró, fue puesta a disposición de los legisladores.

“Es un error. Mario, el diputado Herrero, es abogado, pero todos estos argumentos se caen con algo muy sencillo, que es tener el acuerdo en mano y tener los documentos ambientales en mano”, sostuvo.

El ministro recordó que el convenio tiene aproximadamente 80 páginas y que establece que debe ser ratificado por la Cámara dentro de los 60 días. También afirmó que la Legislatura recibió una copia digital de la Declaración de Impacto Ambiental vinculada al proyecto.

Según Perea, esa documentación es pública y puede ser solicitada ante la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero mediante un trámite administrativo.

Por ese motivo, consideró que los cuestionamientos relacionados con la falta de información no tenían sustento. “Cada uno de los argumentos expuestos no fueron sólidos”, afirmó.

Críticas al rechazo opositor

El ministro también cuestionó la decisión de los sectores opositores de votar negativamente el convenio. Perea planteó que el acuerdo debía ser analizado no solamente desde una perspectiva partidaria, sino a partir de sus posibles efectos sobre la provincia.

“¿Quién va a votar en contra del desarrollo de una provincia?”, planteó.

La crítica se produjo en el marco de una votación que terminó con 27 votos a favor y 9 en contra, con el oficialismo logrando aprobar el acuerdo que contempla un aporte de US$250 millones para infraestructura.

Perea sostuvo que el convenio no puede reducirse a una única obra, sino que representa una herramienta para generar infraestructura y una señal de confianza hacia San Juan.

La oposición había cuestionado ambiente y fideicomiso

Los planteos opositores durante el tratamiento legislativo estuvieron centrados, entre otros puntos, en el destino de los fondos, las obras previstas, las Declaraciones de Impacto Ambiental y las modificaciones al fideicomiso minero.

Ante esos cuestionamientos, Perea sostuvo que las exigencias ambientales no fueron flexibilizadas y que las Declaraciones de Impacto Ambiental continúan vigentes. Durante la discusión previa a la votación, el ministro ya había defendido que el convenio no implicaba concesiones ocultas para la empresa.

“No me animaría a juzgar” la motivación

Consultado sobre si el rechazo opositor podía responder a desconocimiento del contenido del acuerdo o a una decisión política, Perea evitó atribuir una motivación concreta.

“No me animaría a juzgar eso, pero puede ser una mezcla de las dos cosas”, sostuvo.

El funcionario señaló que no sabe si los legisladores recibieron un mandato partidario para votar de determinada manera o si tuvieron libertad de decisión. Sin embargo, insistió en que, desde su perspectiva, los argumentos utilizados para rechazar el convenio no fueron sólidos.

Perea defendió los beneficios del acuerdo

Más allá del cruce político, el ministro sostuvo que el convenio permitirá avanzar en obras de infraestructura y que sus beneficios excederán a la actividad minera.

Entre los proyectos mencionó la Ruta 40 Norte, además de obras hídricas y de saneamiento. Según Perea, estas inversiones tendrán impacto en la conectividad, el turismo, la agroindustria, la ganadería y la seguridad.

“No es solamente un convenio que es una ruta, es un convenio que es mucho más, es un convenio que es una señal”, afirmó.

El ministro también defendió el esquema que, según explicó, prioriza la ejecución de las obras antes del ingreso de determinados recursos, resumido en la frase: “Primero la obra, después el dinero”.

Para Perea, el acuerdo representa además una señal de confianza de los inversores hacia San Juan y una oportunidad para utilizar el desarrollo minero como motor de crecimiento de otros sectores productivos y de generación de empleo.