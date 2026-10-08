El ministro de Minería, Juan Pablo Perea, salió al cruce de Sergio Uñac y de los sectores del peronismo que cuestionaron el bono de US$600 millones tomado por el Gobierno de Marcelo Orrego. El funcionario rechazó la advertencia de que la deuda comprometerá a futuras generaciones y devolvió la discusión hacia las obras que quedaron inconclusas de gestiones anteriores.

“Creo que fue Uñac el que lo dijo”, afirmó Perea al recordar la crítica de que el endeudamiento podía comprometer a tres generaciones de sanjuaninos. Su respuesta fue inmediata: “9 años, primero, primer error, no son tres generaciones”, dijo en el Café de la Política que se emite por HUARPE TV.

Perea sostuvo que el problema no está en tomar crédito, sino en qué se hace con ese dinero. “Lo que impacta sobre las generaciones son los créditos que se toman por obras que no se ven”, afirmó.

En ese punto, apuntó contra deudas que, según explicó, la Provincia todavía está pagando pese a que las obras no se concretaron. Mencionó como ejemplos el Acueducto Gran Tulum y el Túnel de Zonda.

“Muchos sectores de la oposición, tanto algunos legisladores nacionales u otros actores, hablan de deuda. Y está buenísimo”, sostuvo, pero inmediatamente marcó su diferencia: “Lo importante es que cuando vos tomás crédito para algo, ese algo esté. El problema es cuando no está”.

El ministro también defendió la colocación del bono provincial y utilizó la respuesta que recibió del mercado como argumento. Recordó que San Juan obtuvo autorización para emitir US$600 millones y recibió ofertas por más de US$1.000 millones.

Para Perea, esa situación mostró confianza en la Provincia y permitió avanzar con obras que, según planteó, llevaban años de reclamos. Entre ellas mencionó la Ruta 20, la Ruta 40 Norte y la rotonda del Gaucho en Santa Lucía.

“Hoy día a nosotros nos toca, por pedir al gobernador, salir del escritorio a buscar oportunidades”, afirmó, diferenciando la estrategia actual de la situación de otras gestiones en las que buena parte del financiamiento provenía de Nación.

El peronismo y la disputa de poder

El cruce tuvo además una lectura electoral. Perea fue consultado sobre si las críticas al bono podían responder a que al peronismo se le está escapando la posibilidad de volver al Gobierno provincial.

La respuesta fue breve y dejó abierta esa interpretación: “Quizás sí, quizás no”.

De todos modos, el ministro evitó convertir su intervención en una definición electoral y aseguró que su prioridad es la gestión. “Estoy como cada uno de los que somos parte del equipo de Marcelo, enfocados en lo que tenemos que hacer y en generar cada día más situaciones para que la inversión venga a la provincia y para que los sanjuaninos tengamos obras”, afirmó.

Así, Perea buscó instalar una diferencia política entre criticar el endeudamiento y discutir el destino de los fondos. Para el ministro, las futuras generaciones no serán perjudicadas por financiar infraestructura que quede en San Juan, sino por continuar pagando obligaciones vinculadas a obras que no llegaron a ejecutarse.

Textuales

Juan Pablo Perea / Ministro de Minería