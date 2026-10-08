El Gobierno de San Juan está cerca de iniciar conversaciones con otra empresa minera para avanzar en un acuerdo bajo un esquema similar al alcanzado con Vicuña. El ministro de Minería, Juan Pablo Perea, confirmó que las negociaciones podrían comenzar en las próximas semanas y planteó que el entendimiento con el joint venture entre BHP y Lunding puede funcionar como referencia para nuevos acuerdos.

“Estamos ya quizás en posición de empezar a dialogar con algunas operadoras en un esquema similar o parecido”, afirmó Perea en Café de la Política, por HUARPE TV.

Consultado sobre cuándo podrían comenzar esas conversaciones, el ministro fue más concreto: “De iniciar conversaciones sí, sí, muy cerca, tan cerca como esta semana, o la que viene, o la otra”.

Perea evitó ponerle fecha a un eventual acuerdo y aclaró que cada proyecto tendrá características propias. “Cada uno de los proyectos tiene sus matices”, explicó, aunque consideró que el modelo alcanzado con Vicuña permite partir de una base de reglas claras y previsibles.

El acuerdo con Vicuña demandó entre 14 y 16 meses de negociación y terminó con un entendimiento que el Gobierno vinculó al desarrollo de infraestructura provincial. Tras ese acuerdo, Orrego anunció obras como la Ruta 40 Norte y el Nudo del Gaucho, entre otras.

Para Perea, esa experiencia abre una nueva etapa en la relación con las operadoras. “Fue como una batalla intelectual bastante importante que yo por lo menos la disfruté mucho”, aseguró sobre la negociación con Vicuña.

El funcionario sostuvo además que la llegada de nuevos jugadores ya empieza a sentirse en la economía provincial. “Hay más jugadores mineros en San Juan. Y van a haber muchos más”, afirmó, y vinculó ese crecimiento con el aumento de empresas proveedoras y con el interés de sectores como hotelería, energía y agro.

Ley de proveedores

Juan Pablo Perea también confirmó avances en la reglamentación de la Ley de Desarrollo Local Minero, creada para ordenar el crecimiento de la actividad y potenciar a los proveedores sanjuaninos.

Según explicó el ministro, el decreto reglamentario ya terminó su recorrido en Minería y se encuentra en revisión en la Asesoría Letrada del Gobierno. También aseguró que la matriz de impacto socioeconómico ya está terminada y que será presentada próximamente.

En paralelo, avanza el Registro de Proveedores Mineros (Repromin). Perea indicó que dos empresas presentaron propuestas para desarrollar el sistema y que ambas están siendo evaluadas por la comisión correspondiente.

El objetivo, según planteó el funcionario, es que el crecimiento minero no sea sólo productivo, sino que genere una red local de empleo, servicios y empresas capaces de acompañar la expansión de los grandes proyectos.

Textuales

Juan Pablo Perea / Ministro de Minería