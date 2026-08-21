El ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, definió el actual momento del sector como “una etapa refundacional de la minería” y ubicó al acuerdo con Vicuña como uno de los principales hechos de un nuevo ciclo para la actividad. Tras la aprobación del convenio en Diputados, destacó las decisiones de la gestión de Marcelo Orrego para recuperar confianza, atraer inversiones y transformar anuncios en hechos concretos.

“Estoy muy contento por haber dado este paso histórico, lo que le denomino esta etapa refundacional de la minería de la provincia de San Juan”, afirmó en Café de la Política que se emite por HUARPE TV. Según Perea, después de una primera etapa marcada por proyectos de oro, hubo “una meseta en la industria minera de la provincia con quizás anuncios vacíos”. Ahora, sostuvo, “después de muchos años se ha dado algo tangible como es este acuerdo con Vicuña”.

Para el funcionario, el convenio representa más que fondos para obras. “Es mucho más que un acuerdo para desarrollar obras viales, obras hídricas, obras de saneamiento, sino que es un acuerdo que implica confianza”, señaló. También destacó el esquema por el cual primero se ejecutan las obras y luego se desembolsan los fondos, y puso como ejemplo la Ruta 40 Norte.

Perea además explicó el esquema económico acordado con Vicuña y defendió el nivel de regalías pactado. “Se ha pactado por toda la vida el proyecto un 3% de facturación para el cobre”, señaló, en referencia al porcentaje acordado sobre el valor bruto de facturación, descontados los conceptos establecidos en el convenio.

El ministro remarcó que se trata de “márgenes mucho más finos que los del oro” y explicó que, junto al ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, hicieron cálculos sobre el impacto de ese esquema. “Este 3% de facturación equivale más o menos a un 4,2% boca de mina”, afirmó. A eso, agregó, se suma “un 1,5% de facturación para infraestructura”, destinado a obras provinciales en las zonas de influencia directa e indirecta del proyecto.

Perea defendió el control ambiental de San Juan

Uno de los principales cuestionamientos de la oposición fue que el acuerdo podía reducir las facultades provinciales sobre el control ambiental. Perea lo rechazó de plano: “No se cede soberanía, no se ceden potestades ambientales”. Explicó que la referencia a tribunales internacionales se limita al aspecto económico del convenio y no alcanza a las decisiones ambientales.

“El resto lo sigue evaluando la provincia y concediendo o no”, sostuvo. Según detalló, la autoridad ambiental continúa siendo la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero, junto con los organismos que intervienen en cada evaluación.

El ministro también respondió a las críticas por los diques de cola. “No se ha conseguido absolutamente nada”, afirmó, al remarcar que el convenio no modifica los controles ambientales ni habilita por sí mismo ese tipo de obras. Además, recordó que en esas evaluaciones intervienen áreas como Hidráulica y los organismos provinciales competentes.

Respecto de las Declaraciones de Impacto Ambiental, Perea señaló que son documentos públicos y que pueden solicitarse ante la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero. También indicó que durante el tratamiento legislativo se dejó una copia digital de la documentación a disposición de los diputados.

“Creo que todos esos argumentos se caen con tener el acuerdo y el documento ambiental en mano”, afirmó. Para Perea, el paso siguiente es ejecutar lo aprobado: “Lo que ha pasado ayer está buenísimo, ahora hay que ejecutarlo”. Y remarcó que “la minería es algo que no debe descansar” porque constituye uno de los ejes de la matriz productiva sanjuanina.

Textuales

Juan Pablo Perea / Ministro de Minería