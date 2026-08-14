El ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, negó que el acuerdo entre la Provincia y Vicuña contemple concesiones o flexibilizaciones a favor de la compañía minera. La definición llegó luego de la reunión mantenida este viernes con diputados provinciales, en la previa del tratamiento legislativo del convenio.

Consultado específicamente sobre si la aprobación del acuerdo implicaba algún tipo de flexibilidad para la minera, Perea fue categórico. “No, no, no”, respondió y sostuvo que, en caso de avanzar con una flexibilización, estaría “incumpliendo mis deberes de funcionario público”.

El funcionario explicó que las obligaciones ambientales establecidas para el proyecto se mantienen y que lo que cambia, en determinados casos, es el mecanismo mediante el cual serán ejecutadas.

Como ejemplo, mencionó las acciones de forestación contempladas en la Declaración de Impacto Ambiental. Según explicó, la diferencia es que ahora será la Provincia la que determine cuándo y cómo se realizarán esas intervenciones, mientras que la empresa continuará aportando los recursos necesarios.

“Las obligaciones ambientales se mantienen iguales”, afirmó Perea. Y agregó: “Ahora, en vez de decir la empresa cuándo y cómo, lo decide la Provincia, y la empresa, es muy importante resaltar, es la que aporta”.

Las consultas de los diputados

Perea también contó que durante la reunión los legisladores plantearon dudas sobre distintos puntos que habían generado discusión pública durante los últimos días.

Entre ellos, mencionó los honorarios del banco que intervendrá en la administración de los fondos, qué obras tendrán una afectación específica, cuándo ingresará el dinero y cuál será la zona de influencia de las obras previstas en el convenio.

El ministro calificó el encuentro como una jornada de “diálogo abierto” y aseguró que el Gobierno buscó brindar explicaciones sobre el contenido del acuerdo. En ese sentido, afirmó que se trata de un convenio “que no tiene letra chica” y que, a su entender, beneficia a San Juan.

El mensaje a la oposición

De cara al tratamiento legislativo, Perea evitó anticipar cuál será la postura del peronismo, aunque manifestó su expectativa de que el acuerdo consiga respaldo de todos los sectores.

“Yo espero, como sanjuanino, que se acompañe de todos los sectores, porque es para el desarrollo de toda una provincia”, expresó.

Para reforzar su posición, mencionó una de las obras previstas a partir del convenio: la intervención sobre la Ruta 40 Norte. “¿Hace cuánto se viene esperando la obra que anunció el gobernador con una parte de este acta, que es el ensanchamiento, pavimentación de la Ruta 40 Norte? Yo, por lo menos, desde que soy un niño chico”, señaló, antes de afirmar que ir en contra de ese desarrollo “no sería muy bueno para la provincia”.

Dato

El acuerdo San Juan - Vicuña se tratará este próximo miércoles 19 en una Sesión Especial en Diputados.