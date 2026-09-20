El dirigente sanjuanino Facundo Perrone participó este sábado del Plenario Federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que encabezó Axel Kicillof en Avellaneda, provincia de Buenos Aires. El encuentro reunió a referentes de distintas provincias y tuvo como escenario el predio de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Villa Domínico, donde el gobernador bonaerense realizó el cierre de la jornada.

La actividad comenzó con mesas de trabajo sobre distintas áreas y terminó con el acto encabezado por Kicillof. El plenario fue presentado como una instancia para ampliar la organización del MDF fuera de Buenos Aires y reunir a dirigentes de diferentes puntos del país. La convocatoria se desarrolló bajo la consigna “Organizar la esperanza”.

Perrone destacó la participación sanjuanina

Después del encuentro, Perrone destacó la presencia de los representantes de San Juan y puso el foco en el trabajo realizado durante la jornada. “En Avellaneda participamos del Plenario Federal de MDF junto a Axel Kicillof y dirigentes de todo el país, pensando colectivamente los desafíos del presente y el futuro”, escribió el dirigente en sus redes sociales.

En el mismo mensaje, Perrone resaltó la participación de sanjuaninos y sanjuaninas que integraron las comisiones de salud, desarrollo, producción, ambiente y diversidad. De esta manera, la presencia provincial no quedó concentrada solamente en el acto de cierre, sino también en las mesas temáticas que se desarrollaron durante el plenario.

La delegación de San Juan

La presencia sanjuanina se produjo en el marco del armado que el MDF viene desarrollando en la provincia. La delegación que participó del encuentro estuvo integrada por José Luis Gioja, Facundo Perrone, Juan Pablo Gómez, Mario Herrero y Graciela Seva, de acuerdo con la información difundida sobre la participación local.

El viaje a Buenos Aires había sido definido durante una reunión realizada en San Juan en la sede del Sindicato Unión Obrera de Estaciones de Servicios (SUOES). Allí, dirigentes vinculados al MDF organizaron la participación provincial en el plenario federal que finalmente se realizó este sábado en Avellaneda.

El encuentro nacional del MDF

El plenario reunió a representantes de más de diez provincias y se estructuró alrededor de distintas mesas de debate antes del cierre político de Kicillof. Entre los temas abordados estuvieron economía, salud, educación, trabajo y políticas sociales, además de las comisiones en las que participaron los sanjuaninos señalados por Perrone.

La actividad tuvo además un componente de organización política nacional. El MDF busca extender su estructura territorial y darle una dimensión federal al espacio que tiene a Kicillof como principal referente. Durante el cierre, el gobernador bonaerense planteó la necesidad de construir de manera colectiva y desde los territorios.

Para Perrone, la jornada significó una nueva aparición junto a Kicillof y dirigentes de otras provincias. La participación se suma al recorrido que viene realizando en San Juan, donde mantuvo reuniones en distintos departamentos mientras avanza la organización del MDF en la provincia.