Personas con discapacidad viajarán gratis en colectivo usando solo la SUBE

A partir del 19 de junio, las personas con discapacidad podrán acceder al beneficio del 100% de descuento en viajes de colectivos de jurisdicción nacional y trenes mediante la tarjeta SUBE, sin necesidad de exhibir el Certificado Único de Discapacidad (CUD) al momento de viajar.

La medida apunta a facilitar el acceso al beneficio, proteger los datos personales de los usuarios y reducir la utilización de documentación que puede ser objeto de fraude. Además, busca mejorar las condiciones de viaje tanto para quienes utilizan el beneficio como para conductores y operadores del sistema de transporte público.

Para acceder a esta modalidad será necesario vincular el CUD a una tarjeta SUBE registrada a nombre de la persona beneficiaria. Sin embargo, el mecanismo actual continuará vigente, por lo que también se podrá seguir utilizando el CUD en formato físico para acceder al pase gratuito.

La iniciativa fue impulsada por el Gobierno Nacional y desarrollada de manera conjunta entre el Ministerio de Salud de la Nación, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y SUBE. Su implementación será gradual, comenzando por los colectivos de jurisdicción nacional y los servicios ferroviarios, con la intención de extender este sistema de manera progresiva al resto del país.

De esta forma, la tarjeta SUBE se incorpora como una nueva alternativa para acceder al beneficio destinado a las personas con discapacidad. Según se informó, la medida forma parte del proceso de modernización del transporte público y de integración de herramientas digitales para optimizar la gestión y reducir trámites administrativos.

La funcionalidad para vincular el CUD estará disponible desde el 16 de junio. Quienes deseen acceder al beneficio deberán registrar previamente su tarjeta SUBE en el sitio oficial y luego ingresar a su cuenta personal para dirigirse a la sección "Beneficios". Allí tendrán que cargar el número de CUD, compuesto por 10 dígitos.

Una vez completado ese paso, será necesario activar el beneficio. Esto podrá realizarse apoyando la tarjeta en una Terminal Automática SUBE, utilizando la aplicación SUBE en dispositivos Android 6 o superior con tecnología NFC, o directamente en las validadoras de pago de los colectivos, informando al conductor que se desea efectuar la activación.

En los casos en que el beneficio contemple la presencia de un acompañante, el descuento del 100% quedará asociado a la misma tarjeta SUBE utilizada por la persona con discapacidad.

Para viajar en colectivos de jurisdicción nacional, los usuarios deberán informar al conductor el destino del viaje y luego apoyar la tarjeta en la validadora hasta que la operación sea confirmada.

Las autoridades informaron que quienes necesiten más detalles podrán consultar los canales oficiales de la Secretaría Nacional de Discapacidad o comunicarse telefónicamente de lunes a viernes, de 8 a 18, al 0800-555-3472.