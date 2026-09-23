La diputada nacional sanjuanina Nancy Picón impulsa, junto a legisladores de distintos bloques, una propuesta para dejar atrás la lógica de emergencia en discapacidad y establecer un sistema permanente, con reglas de financiamiento, actualización y control. La iniciativa busca reemplazar el esquema de prórrogas periódicas por un marco de largo plazo para las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores.

El planteo aparece mientras el Congreso debate qué hacer con la Ley 27.793, que declaró la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de una prórroga por un año.

Picón explicó que el objetivo es que el sistema deje de depender de renovaciones sucesivas y cuente con mayor previsibilidad presupuestaria. La propuesta contempla un esquema específico de financiamiento y busca que las partidas destinadas a discapacidad tengan continuidad dentro del Presupuesto nacional.

Uno de los puntos centrales está puesto en los prestadores. El proyecto incorpora un cronograma público de pagos y plazos definidos para cancelar las prestaciones, frente a demoras que, según lo expuesto por Picón, pueden extenderse actualmente entre 90 y 120 días. La intención es reducir la incertidumbre de profesionales, centros de atención y servicios de transporte vinculados al sistema.

Otro eje es la actualización de aranceles. La iniciativa propone mantener un nomenclador de valores uniformes y establecer una actualización vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC), para evitar que los aranceles pierdan capacidad frente a la inflación.

La propuesta también contempla las pensiones para personas con discapacidad. Según explicó Picón, se busca garantizar el acceso para quienes tengan Certificado Único de Discapacidad y cumplan con los requisitos, además de compatibilizar ese beneficio con un empleo formal cuando los ingresos no superen el equivalente a dos salarios mínimos.

El proyecto suma, además, incentivos para la contratación de personas con discapacidad, capacitación para quienes brindan asistencia y mecanismos de auditoría y transparencia destinados a controlar el uso de los recursos.

La iniciativa fue trabajada con participación de prestadores y familias y reúne a legisladores de Producción y Trabajo, el PRO, la UCR, Por Santa Cruz y Adelante Buenos Aires, entre otros espacios. La diputada sanjuanina también presentó recientemente proyectos vinculados con asistencia personal y capacitación para quienes trabajan en el área.

El debate dio un paso este miércoles 23 de septiembre. Las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda emitieron un dictamen de mayoría sobre un proyecto que busca establecer un sistema permanente, mientras continúa la discusión de otras propuestas que plantean extender la emergencia hasta diciembre de 2027.

Así, Picón busca instalar una discusión que exceda la fecha de vencimiento de la emergencia y avance hacia un esquema estable para el financiamiento, las prestaciones y los derechos vinculados a la discapacidad.