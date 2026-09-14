Los plazos fijos en pesos atraviesan un escenario de tasas mucho más bajas que un año atrás. Según el relevamiento difundido por Infobae, la tasa promedio para personas humanas se ubicó en 19,81% nominal anual al 10 de septiembre, frente al 47,92% registrado en la misma fecha de 2025. Esto representa una caída de 28,11 puntos porcentuales en un año.

Durante 2026, el promedio se mantuvo en torno al 18% y 20%, después de tocar un mínimo de 18,52% en junio. La tasa promedio actual equivale a un rendimiento cercano al 1,62% mensual.

El dato cobra relevancia porque el rendimiento promedio de los depósitos a 30 días quedó por debajo de la inflación de agosto, que fue del 1,7%, y también de la de julio, del 2,1%.

Cuánto paga un plazo fijo de $1 millón

Para una colocación de $1.000.000 durante 30 días, las diferencias entre bancos pueden ser importantes.

Entre las entidades relevadas, las tasas más altas corresponden a entidades financieras y bancos con ofertas superiores al promedio. Reba ofrece una TNA del 24%, por lo que al finalizar el plazo el ahorrista obtiene $1.019.726, es decir, una ganancia de $19.726.

Le siguen Banco CMF y Crédito Regional, ambos con una tasa nominal anual del 23,5%. En esos casos, el millón de pesos se transforma en aproximadamente $1.019.315, con una ganancia de $19.315.

En los bancos tradicionales, los rendimientos son menores.

Banco TNA Monto final por $1 millón Banco Nación 18,75% $1.015.411 aprox. Banco Galicia 17,75% $1.014.589 Banco Santander 16,5% $1.013.562 Banco Patagonia 16% $1.013.151

Los valores corresponden a una colocación única de $1 millón durante 30 días y pueden cambiar si las entidades modifican sus tasas.

Nación, Galicia y Santander bajaron sus tasas

La reducción también alcanzó a algunos de los bancos de mayor presencia en el país. Banco Nación bajó su tasa del 19,5% al 18,75%, mientras que Galicia pasó del 18,5% al 17,75%.

Santander, en tanto, redujo su tasa del 17% al 16,5%. En el caso de un depósito de $1 millón a 30 días, estos cambios representan una menor ganancia de aproximadamente $616 en Nación y Galicia, y de $411 en Santander, según el cálculo realizado sobre las tasas anteriores.

Qué pasa con la inflación

El principal dato que deben mirar los ahorristas es la relación entre el rendimiento del plazo fijo y la inflación. Con una tasa promedio equivalente al 1,62% mensual, una colocación tradicional de 30 días no logró superar la inflación de agosto, que alcanzó el 1,7%.

Sin embargo, algunas de las tasas más altas del mercado sí quedaron por encima de esa variación de precios. Reba, CMF y Crédito Regional ofrecieron rendimientos mensuales de entre 1,93% y 1,97%.

Así, para quienes buscan mantener sus pesos en un plazo fijo, comparar las tasas antes de depositar puede representar una diferencia de varios miles de pesos por cada millón invertido.