Los plazos fijos continúan siendo una de las alternativas elegidas por quienes buscan obtener un rendimiento de sus ahorros en pesos. En noviembre de 2026, las tasas que ofrecen los principales bancos argentinos presentan diferencias que pueden representar varios miles de pesos al invertir $1 millón durante 30 días.

De acuerdo con los datos publicados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), las diez entidades con mayor volumen de depósitos ofrecen tasas nominales anuales (TNA) de entre el 16% y el 21,5% para sus clientes. Con esos porcentajes se puede estimar cuánto dinero se obtiene al finalizar una colocación tradicional.

Cuánto paga cada banco por un plazo fijo de $1 millón

Entre las entidades analizadas, Banco Macro presenta la tasa más alta para clientes, con una TNA del 21,5%. Si se mantiene ese porcentaje para una inversión de $1 millón, la ganancia estimada en 30 días sería de $17.671 y el monto final ascendería a $1.017.671.

En segundo lugar aparece Banco Provincia de Buenos Aires, que ofrece una tasa del 21% para clientes y permite obtener aproximadamente $17.260 de intereses. Para quienes no son clientes, la entidad informa una TNA del 22%, con una ganancia estimada de $18.082 durante el mismo período.

El Banco Nación ofrece una TNA del 19,25%, equivalente a un rendimiento aproximado de $15.822 por cada millón de pesos invertido. En tanto, Banco Galicia tiene una tasa del 18,25%, que representa una ganancia estimada de $15.000.

El ranking de tasas de los principales bancos

La comparación también incluye otras entidades financieras que presentan diferentes rendimientos para los depósitos a 30 días. Los porcentajes informados permiten observar cómo cambia la ganancia según el banco elegido.

Banco TNA Ganancia estimada Macro 21,5% $17.671 Provincia (clientes) 21% $17.260 Nación 19,25% $15.822 Credicoop 18,5% $15.205 Galicia 18,25% $15.000 Santander 18% $14.795 ICBC 17,9% $14.712 BBVA 17% $13.973 Banco Ciudad 17% $13.973 Patagonia 16% $13.151

Estimaciones aproximadas para $1 millón a 30 días, según las TNA informadas por las entidades.

Qué tener en cuenta antes de invertir

Para calcular el rendimiento de un plazo fijo tradicional se toma la tasa nominal anual y se la ajusta a la cantidad de días de la colocación. En este caso, los cálculos corresponden a 30 días y no contemplan la reinversión de los intereses.

También hay que considerar que las tasas pueden modificarse según el momento de contratación, el monto depositado y la condición de cliente de cada entidad. Por eso, antes de realizar una operación, es importante verificar el porcentaje vigente en el homebanking del banco elegido.

Otro aspecto importante es que el plazo fijo tradicional no permite retirar el dinero antes de la fecha de vencimiento. Por ese motivo, quien decida invertir deberá tener en cuenta que los fondos permanecerán inmovilizados durante el período contratado.