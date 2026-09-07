Las tasas de los plazos fijos en pesos se encuentran actualmente por debajo de los niveles registrados un año atrás. Para personas humanas, el promedio del sistema ronda entre el 19% y el 20% anual, según los datos del Banco Central.

Sin embargo, existe una diferencia importante entre las entidades. El relevamiento muestra una brecha de ocho puntos porcentuales entre la tasa más alta y la más baja.

Sobre un depósito de $1 millón a 30 días, esa diferencia representa $6.575 entre las distintas opciones.

Las entidades con mejores rendimientos

Después de Reba, las tasas más competitivas corresponden al Banco CMF y Crédito Regional Compañía Financiera, ambas con una tasa del 23,5% anual y un rendimiento de $1.019.315.

Le sigue Banco Meridian, con 23,25% anual y un rendimiento de $1.019.110.

Con una tasa del 23% aparecen Banco Bica, Banco del Sol y Banco Mariva, con un rendimiento de $1.018.904 sobre el millón depositado.

Entre las entidades de mayor tamaño, Banco de la Provincia de Buenos Aires y Banco Hipotecario ofrecen 22% anual, mientras que Banco VOII llega al 22,75%.

Los bancos con tasas más bajas

En el grupo de entidades con mayor presencia, Banco Nación, BBVA Argentina y Banco Macro ofrecen 19,5% anual. Banco Galicia y Banco Credicoop pagan 18,5%.

Banco Santander ofrece 17%, mientras que Banco Patagonia aparece al final del ranking con una tasa anual del 16%.

Las tasas actuales muestran una fuerte reducción respecto de septiembre de 2025, cuando el promedio del sistema llegó a superar el 55% anual para el total general de depósitos.